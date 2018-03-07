Вырастут ли цены на квартиры при ипотеке в 7 процентов - мнение эксперта

Мы вынуждены вмешиваться в вопрос доступности ипотеки - Ошакбаев.

Что изменится на рынке недвижимости после старта ипотечной программы "7-20-25", в интервью телеканалу "КТК" рассказал экономист, директор центра прикладных исследований "Талап" Рахим Ошакбаев.

По мнению эксперта, как только повысится платежеспособный спрос, в силу ипотеки по социальным инициативам, цены отреагируют, и это нормальное явление. По его словам, за последние три года средняя цена на жилье в Казахстане выросла всего на 18%, принимая во внимание высокую инфляцию.

"Я думаю, что в какой-то степени искусно будут сдерживать рост этих цен для того, чтобы избежать спекулятивного всплеска. Допустим, по программе "Нурлы жер" то жилье, которое строится акиматами, у него предельная цена – 180 000 тенге для Астаны, Алматы, Атырау, Актау и 140 000 тенге для остальных регионов. Есть подобный лимит для частных застройщиков, это 260 000 тенге, 220 000 тенге за квадратный метр соответственно. Полагаю, поскольку опыт сдерживания подобных цен есть, наверняка для участия в этой программе будут какие-то ценовые ориентиры", - сказал Ошакбаев.

Эксперт также подчеркнул, что из пяти инициатив президента две инициативы касаются доступности финансов в части микрокредитов и в части ипотеки. Это при том, что в стране функционируют две государственные программы по повышению доступности жилья и ипотеки.

"Мы вынуждены вмешиваться в вопрос доступности ипотеки, поскольку банковская система не функциональна, и это большой вопрос к Национальному банку, и вопрос к качеству нашей денежно-кредитной политики", - сказал он.

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