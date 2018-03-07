Фрида Кало и Амелия Эрхарт стали прототипами новых кукол Барби

Также в линейку "Вдохновляющие женщины" вошла кукла, созданная по образу американского математика Кэтрин Джонсон.

Американская корпорация Mattel, которая выпускает известных во всем мире кукол Барби, в преддверии Международного женского дня представила в США новую линию кукол, образ которых основан на выдающихся представительницах прекрасного пола. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт компании.

"В честь Международного женского дня мы намерены привлечь внимание к тем, кто является для женщин примером для подражания, чтобы вдохновить как можно больше девочек", - подчеркнули в компании. Представители Mattel также отметили, что в США "86% матерей обеспокоены тем, под влиянием каких примеров для подражания находятся их дочери". Эти данные были получены в результате проведения в текущем году социологического интернет-исследования компанией OnePoll. В опросе приняли участие несколько тысяч американок.

Куклы из новой серии, получившей название "Вдохновляющие женщины", выполнены таким образом, чтобы внешне - чертами лица, комплекцией и нарядом - напоминать некоторых из выдающихся представительниц прекрасного пола. В число последних вошли мексиканская художница Фрида Кало, американка Амелия Эрхарт, которая была первой женщиной-пилотом, перелетевшей Атлантический океан, а также американская исследовательница Кэтрин Джонсон, которая внесла большой вклад в развитие компьютеров для нужд освоения космоса. К куклам прилагаются материалы, призванные рассказать ребенку о достижениях женщин, ставших прообразом для кукол.

Кроме того, Mattel представила 14 новых кукол в линейке "Героиня". В числе женщин, которые стали прототипами для них, американская сноубордистка, чемпионка Олимпийских игр 2018 года Хлоя Ким, режиссер и сценарист Пэтти Дженкинс, боксер Никола Адамс и другие.

В январе 2016 года в Mattel заявили о планах представить новые виды Барби, отличные по росту и комплекции. Помимо стандартной, тогда появились также высокая, миниатюрная и упитанная Барби. Для каждой из них были предусмотрены семь вариантов цвета кожи, 22 цвета глаз, 24 модели причесок. До этого Mattel долгое время критиковали за то, что, делая Барби неправдоподобно стройной, она заставляет девочек сомневаться в собственной внешности.

Первая кукла Барби была выпущена в 1959 году. С конца 1960-х годов стали появляться модели этих кукол, изображающие афроамериканок и представительниц других расовых и этнических групп. К настоящему времени были представлены Барби около 200 разных профессий: от учительниц до исследовательниц космоса и политиков.

Как отмечают эксперты, в последние годы спрос на кукол Барби в мире снизился. В первую очередь, это связывают с ростом популярности иных игрушек, а также компьютеров и мобильных устройств. При этом, спрос на продукцию Mattel несколько вырос, когда компания впервые представила темнокожую и азиатскую Барби. По мнению аналитиков рынка, данный ход имел большой успех и подтвердил, что востребованы не только голубоглазые Барби-блондинки.

Иван Пильщиков

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