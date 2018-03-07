Министр иностранных дел РК представил поправки в соглашение с США об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита

Министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов представил депутатам мажилиса проект закона «О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством США об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза через территорию РК в связи с участием США в усилиях по стабилизации и восстановлению Исламской Республики Афганистан», передает корреспондент Zakon.kz.

Министр напомнил, что соглашение между правительством РК и правительством США было подписано 20 июня 2010 года. А наряду с этим на сегодняшний день действует соглашение между правительствами РК и США о воздушном транзите груза и персонала через территорию РК в связи с участием Соединенных Штатов Америки в усилиях по стабилизации и восстановлению Исламской Республики Афганистан», подписанном 12 ноября 2010 года.

«В прошлом году американская сторона обратилась с просьбой внести изменения в действующий маршрут транзита специального груза в Афганистан. В частности, американской стороной предложено включить порты Курык и Актау в транзитный маршрут, что позволит поставлять специальный груз с территории Азербайджана через Каспийское море на Казахстан и далее железнодорожным транспортом через станции Сарыагаш, Келес или Бейнеу - Каракалпакия в Узбекистан и далее в Афганистан», - сказал Абдрахманов.

Таким образом, по его словам, подписанный протокол не меняет сути соглашения, а лишь дополняет перечень пунктов пропуска портами Актау и Курык.

Татьяна Ковалева