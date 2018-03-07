В Казахстане на выходные будет дождливо

Возможны подъемы уровней и выход воды на пойменные участки.

7-9 марта в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, и Восточно-Казахстанской областях ожидается выпадение осадков (преимущественно дождь, мокрый снег), местами сильных, что приведет к ослаблению ледовых явлений и стеснению русел рек, формированию талого стока на равнинной территории и склонового стока на горных реках, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Возможны подъемы уровней и выход воды на пойменные участки.

По снимкам дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) по состоянию на 05.03.2018г. площадь покрытия снежным покровом составляет в Алматинской области 28%, Жамбылской области 5%, Южно-Казахстанской области 3% и Восточно-Казахстанской 89%.

8-9 марта в Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской и Карагандинской областях ожидается кратковременное повышение дневных температур воздуха до +3+80C, выпадение осадков (дождь, снег), что приведет к таянию снега, формированию талого стока на равнинной территории.

По снимкам дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) по состоянию на 5 марта площадь покрытия снежным покровом составляет в Кызылординской 47%, Атырауской 59%, Западно-Казахстанской 98%, Актюбинской 99%, Костанайской 98% и Карагандинской области 93%.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!