Из-за сильной метели в Астане отменили занятия для младших классов

Такое уведомление распространили в столичном управлении образования.

Управление образования города Астаны отменило занятия для учащихся младших классов второй смены, передает BNews.kz.

"7 марта в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-4 классов второй смены отменяются", - говорится в сообщении.

Занятия для учеников младших классов первой смены были также отменены.

Стоит отметить, что в Астане наблюдается неустойчивая погода. Штормовое предупреждение в Астане синоптики объявили на прошлой неделе, прогнозируя 6-7 марта ветер до 25 м/с. Вероятность шторма –90%.

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