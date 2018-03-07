Из-за сильной метели в Астане отменили занятия для младших классов
Такое уведомление распространили в столичном управлении образования.
Фото : соцсети7 марта 2018, 12:49
Управление образования города Астаны отменило занятия для учащихся младших классов второй смены, передает BNews.kz.
"7 марта в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-4 классов второй смены отменяются", - говорится в сообщении.
Занятия для учеников младших классов первой смены были также отменены.
Стоит отметить, что в Астане наблюдается неустойчивая погода. Штормовое предупреждение в Астане синоптики объявили на прошлой неделе, прогнозируя 6-7 марта ветер до 25 м/с. Вероятность шторма –90%.
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