Алматинка заявила, что ее сына ударила воспитатель частного детсада

В самом дошкольном учреждении данный факт отрицают.

В Алматы мама воспитанника частного детского сада обвинила воспитателя в том, что она ударила по голове ее 4-летнего ребенка, передает Zakon.kz.

Речь идет о садике "Маленькая страна", расположенном по ул.Манаса,14. Как рассказала Дина, все началось с того, что она обратила внимание на нездоровую эпидемиологическую обстановку в садике. 3 марта ее сына весь вечер тошнило, и она, предположив, что ребенок мог отравиться, написала в родительский чат в WhatsApp.

"Хотела в любом случае уточнить, что случилось, потому что дома мы всегда кушаем свежее, я испугалась, что он отравился. Другие родители начали мне писать, что, возможно, инфекция, потому что, оказывается, на тот момент трое детей с инфекцией лежали дома, то есть рвота, температура под 40", - рассказала Дина.

Группа, в которую ходит ее 4-летний сын, состоит из 10 человек, из них трое болели. А на следующий день еще одна мама написала, что у ее ребенка те же симптомы инфекции.

"Я стала спрашивать, что такое у них в садике происходит, что столько детей болеет. Какие меры они принимают. На что мне было отвечено: "Забирайте свои документы, уходите из садика, ищите другой... ...Согласно нашему договору, я за 10 календарных дней должна уведомить их о расторжении договора. А просто так нас выгнать и сказать: забирайте документы, они не имеют права. ", - продолжила Дина.

Далее женщина ознакомилась с законодательными документами о здоровье народа Казахстана и системе здравоохранения, выяснила, какие нормы и пункты этих документов нарушают в садике, и написала его руководству соответствующее письмо, в котором все указала и попросила изменить политику, чтобы дети больше не заражались друг от друга.

5 марта она принесла это письмо в садик, и увидела, как заведующая принимает девочку, которой не было несколько дней по болезни, она была с кашлем, без справки.

"Естественно, меня это возмутило, я добилась того, чтобы к детям пришел врач, и посмотрел детей на наличие инфекции. Это же естественно. Выяснилось, что врач сама, находясь на больничном, пришла к ним. Какой у нее диагноз, мне отказались сказать", - рассказала Дина.

В этот же день она пришла забрать справку с результатами обследования, и увидела, что ее ребенок стоит один и плачет.

"Я спросила, что случилось. Он сказал, что ему больно, что его обидели... ... Я его вывела поговорить. Он сказал, что его большая девочка ( по пояснению мамы, ребенок женщин называет "большая девочка" ) ударила. Я подумала, может девочка выше его ростом ударила. А он говорит, что с учебником девочка, и показывает на воспитателя. Мы вышли. Я его попросила рассказать еще раз, чтобы записать на видео", - рассказала мама мальчика.

На следующий день она решила при воспитателе задать вопрос сыну, кто его ударил и записать это на видео, на что получила разрешение.

"Сын снова указал на нее (воспитателя). Я ему задавала разные вопросы, чтобы выяснить, может он додумал или фантазирует. Но он продолжал утверждать, что по голове сильно ударила", - отметила Дина.

По ее словам, она обратилась в Алмалинское УВД, написала заявление по факту побоев.

В свою очередь, в детском саду факт рукоприкладства отрицают.

Так, заведующая А.Серикова считает, что это клевета в отношении воспитателя. "Этот факт не имел место быть", - сказала заведующая.

По ее словам, началось все с жалоб на то, что сына Дины тошнило, потом были обвинения в несвежих продуктах, а привело все к обвинению в рукоприкладстве.

"5 марта она его вывела и во дворе стала задавать наводящие вопросы... ...Я считаю, что, если были побои, родитель должен обратиться к врачу. А так безосновательно, голословно обвинять, я считаю, что это клевета", - сказала Серикова.

По ее словам, родители из группы сына Дины выступили против того, чтобы мальчик там пребывал, и 5 марта написали коллективное обращение с соответствующей просьбой, 19 человек подписали письмо.

Относительно инфекции, которой заражаются дети, заведующая сообщила, что в указанной группе из 10 болели 5 детей, заболели в разное время. Что касается той девочки с кашлем, о которой выше рассказывала Дина, то, по словам заведующей, мама девочки как раз побежала за справкой, так как раньше не было времени, и позже она ее принесла.

"Я с врачом нашим говорила, на ОРВИ карантин не накладывается. ОРВИ есть, эпидемии нет. И я сама без постановления Общества по защите прав потребителей не могу закрыть садик на карантин", - рассказала Серикова. По ее словам, 22 февраля, согласно договору, СЭС забирал смывы и пробу пищи, никакой инфекции не было обнаружено.

Как отметила заведующая, директор садика, как индивидуальный предприниматель, хочет обратиться в Независимую ассоциацию предпринимателей за помощью.

"Мы сейчас понимаем, что никак не защищены, что любой человек может прийти, обвинить, и не дать нам нормально работать", - сказала Серикова.

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