Футбольные тренеры в Казахстане будут работать в интересах сборной

В Астане состоялся форум главных тренеров и спортивных директоров футбольных клубов Казахстана. В нем поднимался вопрос взаимодействия наставников команд, выступающих в Премьер-лиге с главным тренером национальной сборной Станимиром Стойловым. Как известно, болгарский специалист, ранее тренировавший «Астану», 1 марта принял главную команду нашей страны, сообщает Zakon.kz.

Станимир Стойлов, обращаясь к представителям клубов, подчеркнул, что необходимо ответственно относиться к участию футболистов в матчах и учебно-тренировочных сборах национальной команды. Тренер сделал акцент на совместной работе Казахстанской федерации футбола и клубов, которая станет платформой для успешного выступления сборной Казахстана в ближайшее время. Задача перед Станимиром Стойловым в 2018 году стоит непростая. Сборной Казахстана необходимо занять первое место в группе Лиги наций – в новом турнире УЕФА. В нашей группе также выступят сборные Грузии, Латвии и Андорры.

- Я, как главный тренер сборной, должен видеть горящие глаза у футболистов моей команды. Из расположений своих клубов игроки должны приезжать полными амбиций и желанием защищать цвета родной страны, - сказал Станимир Стойлов.

Также на форуме выступили генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Азамат Айтхожин и старший тренер молодежной сборной страны Талгат Байсуфинов, которые заострили внимание на необходимости полного взаимодействия между тренерами сборных и футбольных клубов.

- Задача у нас одна – повысить уровень отечественного футбола, сделать еще более конкурентоспособным наш чемпионат, - добавил Айтхожин.