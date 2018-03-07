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Авто вылетело в кювет в ЗКО: погибла мать двоих детей

Иномарка, в которой было четыре человека, перевернулась на трассе Чингирлау — Алмазное.

Фото : соцсети7 марта 2018, 12:57

«Рено Дастер» слетела в кювет и перевернулась рано утром 24 февраля. По сообщению местных жителей, машина служебная, и принадлежит местному отделу ЖКХ, передает "Уральская неделя".

В аварии погибла молодая женщина, у которой остались двое маленьких детей.

— 24 февраля в 6:40 водитель «Рено Дастер» опрокинул автомобиль в кювет, — сообщил пресс-секретарь ДВД области.

По сообщению полиции, сейчас начато досудебное расследование по статье 345 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами» часть 3 УК РК (наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет).

Мария Мельникова


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