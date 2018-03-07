Кайрат Нуртас впервые показал сына публике
Видеозапись приглашения опубликовали в Instagram.
Фото : 7 марта 2018, 13:06
Певец Кайрат Нуртас впервые показал своего сына публике, сообщает Zakon.kz.
Видеозапись приглашения на концерт была опубликована на странице его жены Жулдыз Абдукаримовой в Instagram.
Отмечается, что певец выступит на сцене со своей женой и детьми.
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