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Кайрат Нуртас впервые показал сына публике

Видеозапись приглашения опубликовали в Instagram.

Фото : 7 марта 2018, 13:06

Певец Кайрат Нуртас впервые показал своего сына публике, сообщает Zakon.kz.

Видеозапись приглашения на концерт была опубликована на странице его жены Жулдыз Абдукаримовой в Instagram.

Отмечается, что певец выступит на сцене со своей женой и детьми.


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