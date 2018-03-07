Мухамедиулы: Киноиндустрия Казахстана переживает небывалый подъем

Нужно снимать кино для широкого мирового проката и привлекать в Казахстан крупного кинопроизводителя.

Киноиндустрия страны переживает небывалый подъем: в прокате появляется все больше отечественных фильмов, причем билеты на них расходятся моментально. Об этом в ходе коллегии министерства культуры и спорта по итогам 2017 года, сказал глава ведомства Арыстанбек Мухамедиулы, передает Zakon.kz.

По его словам, сделаны первые успешные шаги по выходу на мировой рынок кинопроката - совместная с Россией картина «28 панфиловцев» стала лидером российского проката и сейчас успешно транслируется в сети «Первого Канала» России, вещающей в более чем 100 странах мира со зрительской аудиторией свыше 250 млн зрителей.

Идет работа над совместным с Россией фильмом «Эвакуация» о передислокации во время войны в Алматы двух киностудий. На выходе в широкий мировой прокат совместная с голливудскими компаниями картина «Амре» о жизни выдающегося тенора Амре Кашаубаева, покорившего своим легендарным выступлением в 1925 году Париж и первым представившим европейской публике нашу домбру.

В июне 2018 года будет презентована совместная с Китаем картина о известнейшем китайском композиторе Си Синхае и его жизни в Казахстане, дружбе с казахстанским композитором Бахытжаном Байкадамовым. Картина будет показана в Китае, а это - самый большой кинорынок.

В этом году в мажилисе идет рассмотрение первого в истории республики самостоятельного закона «О кинематографии». Работа над законопроектом шла более двух лет. Изучен самый передовой опыт ведущих стран кинопроизводителей Франции, США, Италии, Германии, Кореи, Китая, России и других стран. В разработке закона участвовали все ведущие казахстанские кинопроизводители, продюсеры, дистрибьютеры, включая экспертов Франции, США, России.

"Надеюсь по всем позициям будет достигнут консенсус, и мы примем жизнеспособный закон, решающий три основных задачи: первое – поддержка производства национальных фильмов; второе – обеспечение в кинопрокате особого приоритета национальных фильмов перед зарубежными; третье – выход казахстанских картин на широкий мировой рынок, в том числе за счет совместного кинопроизводства и создания ко-продукции с ведущими кинокомпаниями мира", - сказал министр.

Наряду с этим предлагается на территории студии «Казахфильм» создать правовые возможности для привлечения новых технологий, развития смежных с кинопроизводством отраслей экономики, сервиса, развлечений, внутреннего и международного туризма. Есть прекрасный опыт американской кинокомпании Universal Studio в Голливуде, которая за счет дополнительного развлекательного сервиса привлекает в год свыше 1 миллиарда туристов и более 100 млн долларов инвестиций. Основная задача не ограничиваться фильмами для внутренней аудитории и разовыми успешными показами на международных фестивалях. Нужно снимать кино для широкого мирового проката и привлекать в Казахстан крупного кинопроизводителя по примеру стран Западной Европы, Канады, Новой Зеландии.

"Общеизвестно, что после выхода фильмов «Аватар», «Властелин колец», «Кинг Конг», «Хоббиты», «Игры престолов», снятых на отдаленных островах Новой Зеландии, туда хлынул поток туристов, сопровождающийся колоссальными финансовыми вливаниями. В Великобритании по местам съемок фильма «Гарри Поттер» миллионами поклонников проложены туристические маршруты, благодаря которым туристы за один год потратили 1,9 миллиарда долларов США. Для того, чтобы снимать кино такого масштаба у Казахстана есть три преимущества - это политическая стабильность, сильный технический кадровый состав, уникальный ландшафт и климат с ярко-выраженными четырьмя временами года", - уверен Мухамедиулы.

В прошлом году в рамках Дней казахстанской культуры и кино в Лос-Анджелесе в США наши картины «Кыз-Жибек», «Дорога к матери» и «Алмазный меч» вызвали огромный интерес.

"Там же я встретился с ведущими голливудским дистрибьюторами и продюсерским кинокомпаниями, в числе которых Warner Brothers, Universal. Уже в начале января вице-президент голливудской кинокомпании NBS Universal Ричард Смоткин, а также президент компании CEO of Global Policy Initiatives Джей Керри Футлик как представители крупнейших кино- и телекомпаний США прибыли в Казахстан. Они ознакомились с деятельностью АО «Казахфильм», посетили наши уникальные природные места - Медеу, Шымбулак, Чарынский каньон, Капшагай. Должен сказать это стало для них открытием, они были очарованы тем, что в радиусе 100 километров есть и горы, и степь, и море, и все, что нужно для хорошей локации в производстве кино и съемок во всех четырех сезонах", - добавил он.

Министр также сообщил, что в ходе визита главы государства в США (17-19 января) на встрече с «капитанами» американского бизнеса, вице-президент Американской ассоциации киноиндустрии госпожа Гейл Маккинен озвучила заинтересованность Голливуда и американских компаний в сотрудничестве с Казахстаном. Сейчас ведутся активные консультации с руководством компаний Warner Bros. Entertainment, Inc, Motion picture, 20th Century Fox, NBC Universal, The Walt Disney Company, YMF Enterprises Paramount Pictures Corporation, HBO West Coast Production, A+E Studios.

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