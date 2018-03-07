"Золотая корона" президента Туркменистана привлекла внимание СМИ

Они заметили ее на одежде, шлеме, руле и даже заднем стекле автомобиля.

Фото : кадр из видео

Журналисты "Хроники Туркменистана" обратили внимание на любовь Гурбангулы Бердымухамедова к "золотой короне". Они заметили "золотую корону" на одежде, шлеме, руле и даже заднем стекле автомобиля.

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