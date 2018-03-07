Байбек о реализации "Пяти социальных инициатив Президента" в Алматы

Пять социальных инициатив – это яркое свидетельство того, что во главе угла политики нашего Президента всегда находится забота о человеке - аким.

Сегодня на встрече с активом города аким Алматы Бауыржан Байбек рассказал о предстоящей работе в мегаполисе по реализации масштабных социальных проектов Главы государства, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

По его словам, проводимая Главой государства модернизация страны имеет комплексный, целостный характер, охватывает все сферы. Так, конституционная реформа установила точный баланс ветвей власти, дала новый импульс развитию местного самоуправления. Ведется активная работа по экономической модернизации и цифровизации страны. В свою очередь программа "Рухани жаңғыру" запустила процесс духовной модернизации и обновления национального сознания на принципах открытости, прагматизма, культа знаний, конкурентоспособности.

"Как и всегда, проекты Елбасы – это рациональная, четко просчитанная и подкрепленная необходимыми ресурсами программа действий по дальнейшему росту благосостояния населения. Пять социальных инициатив – это яркое свидетельство того, что во главе угла политики нашего Президента всегда находится забота о человеке. Наша задача организовать незамедлительную работу по выполнению данных поручений, чтобы каждый алматинец почувствовал положительные результаты масштабных социальных проектов. Все ресурсы для этого у нас есть", - подчеркнул Бауыржан Байбек.

Он отметил, что население мегаполиса ежегодно растет, поэтому строительство доступного жилья выступает одним из приоритетов городских властей. В 2017 году темпы строительства жилья в Алматы выросли в 4 раза, а каждый третий очередник получил квартиру. Построено 1,9 млн. кв. м жилья или 16,5 тыс. новых квартир. Вместе с тем, в ближайшее время будет построено еще почти 1,5 млн. кв.м жилья или более 17 тысяч квартир. Кроме того, в рамках специально разработанной жилищной программы для молодежи "Алматы жастары" из местного бюджета в этом году выделят 2 млрд. тенге. Участвующие в программе молодые семьи без первоначального взноса могут взять жилищный кредит по 5% ставке.

По словам главы города, сегодня в Алматы свыше 50 тысяч студентов нуждаются в общежитиях. В этой связи, в прошлом году было построено 4 общежития на 2 тысячи мест, а до 2020 года запланировано строительство еще 20 общежитий.

Вместе с тем, сегодня свыше 27 тыс. молодых людей получают бесплатное образование в колледжах города. По поручению Елбасы с 2016 года ежегодно за счет бюджета почти в 2,5 раза снижена стоимость оплаты в детских садах. Ежемесячно жилищную помощь на компенсацию коммунальных услуг получают более 2 тыс. горожан. Кроме того, акиматом субсидируются и тарифы на коммунальные услуги. С 2015 года для сдерживания тарифа из местного бюджета выделено более 3 млрд. тенге, а на модернизацию сетей – более 100 млрд.

В ходе встречи с активом города Бауыржан Байбек сообщил, что до конца года будет обеспечена полная газификация частного сектора, а к 2021 году в пригородной зоне алматинской агломерации подключат еще 4 тыс. частных домов. По поручению Елбасы начата работа по переводу на газ ТЭЦ-2, что по расчётам министерства энергетики в 30 раз уменьшит выбросы ТЭЦ в атмосферу.

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