Во сколько обойдется букет на 8 марта

Самым популярным подарком в женский день, конечно же, являются цветы.

Цветы – неотъемлемый атрибут Международного женского дня 8 марта. В преддверии праздника, цветами женщин одаривают на работе, в день торжества - дома. При этом, ни одной женщине не надоест получать цветочный подарок.

Zakon.kz узнал, во сколько обойдется казахстанским мужчинам букет на 8 марта.

Традиционно в этот день принято дарить женщинам тюльпаны. При покупке оптом, цена составляет 200 тенге за один тюльпан, при этом розничная надбавка может быть в 2-3 раза больше основной цены. Стоимость этого весеннего цветка в магазинах от 500 тенге, на цветочном рынке от 300 тенге. Цена варьируется от длины стебля, окраса и поставщика. Наиболее ценными считаются голландские тюльпаны.





По словам продавцов, в предпраздничные дни чаще всего покупают букеты, нежели одиночные цветы. Стоимость букета из 5 тюльпанов варьируется от 1000 до 5000 тысяч тенге.

Самыми популярными цветами на все праздники являются розы. В магазине розы голландского производства можно приобрести от 1000 тенге, на базаре от 600 тенге. Букет из 5 бутонов будет стоить от 3000 тенге. Для любительниц метровых роз букет обойдется минимум в 2 раза дороже.

Также в этот день дарят букеты из цветочных композиций в шляпных и квадратных коробках или же розы в колбе. Стоимость такого подарка зависит от используемых цветов. В среднем от 10 тысяч тенге. По словам продавца, такого рода букеты в основном покупают только самым дорогим женщинам – мамам и бабушкам.

От того, в какой день женщина возвращается домой с цветами, можно определить ее профессию. Чаще всего 6 марта с букетами можно встретить преподавателей, учителей и врачей. 7 марта - работниц организаций, а 8 марта - женщин всех профессий.

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