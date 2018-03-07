В Китае собака напала на актера во время оперного спектакля
Пес выбежал на сцену во время представления и вцепился в рукав одному из актеров
Фото : Скриншот видео7 марта 2018, 13:33
Собака чуть не сорвала оперу в китайской провинции Фуцзянь, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.
Пес породы бордер-колли выбежал на сцену во время представления и вцепился в рукав одному из актеров. Мужчина, не выходя из образа, попытался стряхнуть животное, однако собака не разжимала челюсти.
В результате актеры мужественно доиграли сцену под хохот зрительного зала.
Попав в интернет, видео мгновенно стало вирусным. Комментаторы восхитились профессионализмом артистов, которые смогли удержаться от смеха и не сорвать спектакль.
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