Мухамедиулы: Каждый третий казахстанец регулярно занимается спортом

В Казахстане действует свыше 11 тысяч спортивных сооружений.

Министркультуры и спорта Республики Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы рассказал, каких успехов удалось достичь за прошедший год и обозначило задачи на предстоящий период, сообщает Zakon.kz.

«Особое внимание уделяется вопросам развития массового спорта. Согласно статистике, сегодня каждый третий регулярно занимается физической культурой и спортом. Для таких занятий в стране действует свыше 11 тысяч спортивных сооружений, ежегодно количество, которых пополняется такими уникальными объектами международного класса как легкоатлетический манеж имени Рыпаковой в Усть-Каменогорске, строящимися за счет местных бюджетов и спонсорских средств физкультурно-оздоровительных комплексов, в 2017 году открыто 29 ФОКов. В этом году АО «Национальная компания «Казмунайгаз» завершает строительство здания Дворца единоборств на 5000 мест в Астане», - скал министр.

Также он отметил, что активно используется вся спортивная инфраструктура, построенная к Азиаде и Универсиаде.

«Благодаря поправкам в Закон об игорном бизнесе, в прошлом году впервые в истории Казахстана введены обязательные социальные отчисления от лотереи в размере 15% на развитие массового спорта! За 9 месяцев прошлого года в республиканский бюджет были перечислены первые официальные целевые отчисления на сумму 12 млн 299 тыс тенге», - сообщил он.

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