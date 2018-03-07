В Женеве показали кросс-универсал Porsche Mission E Cross Turismo

Немецкая компания Porsche официально представила на Женевском автосалоне-2018 концептуальный электрический прототип Mission E Cross Turismo.

Модель Porsche Mission E Cross Turismo представляет собой Cross-версию электрокара Mission E. В свою очередь, производитель позиционирует новинку, как Cross Utility Vehicle (CUV). Серийный вариант вседорожного универсала должен появиться после 2020 года.

Представленный прототип Porsche Mission E Cross Turismo получил полностью электрическую силовую установку, отдача которой составляет 600 лошадиных сил. С 0 до 100 км/ч автомобиль Missin E Cross Turismo разгоняется менее чем за 3,5 секунды, а до 200 км/ч – меньше чем за 12 секунд. Запас хода – выше 500 километров.

Габаритная длина кузова кросс-универсала Porsche Mission E Cross Turismo составляет 4,95 метра. В компании рассказывают, что его аккумуляторные батареи можно заряжать как от станций быстрой зарядки, так и индукционно. Всего за 15 минут запас хода можно увеличить на 400 км.

В арсенале «проходимого» электрического «сарая» Porsche Mission E Cross Turismo значится пневматическая подвеска, которая позволяет увеличить дорожный просвет на 50 мм, и поворотные задние колёса.

В оформление интерьера неожиданной новинки от немецкого производителя можно обнаружить три экрана, один из которых заменяет собой панель приборов. Кроме этого, на центральной консоли расположена большая панель с сенсорными клавишами, которые отвечают за управление климатической установкой.

Помимо этого, в салоне концепта Porsche Mission E Cross Turismo установлено четыре индивидуальных кресла. В оснащение машины вошла система слежения за взглядом водителя, которая работает за счет установленной в зеркале заднего вида камере.

В компании рассказали, что система слежения за взглядом водителя определяет, куда смотрит водитель и на основе полученных данных подсвечивает или увеличивает те или иные данные на панели приборов.

Via livecars

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