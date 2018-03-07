Усилить контроль за использованием пальмового масла в РК предлагает депутат 

С 2015 по 2018 годы в Казахстан ввезено 46 тыс. 600 тонн пальмового масла на сумму около 50 млн долл. Тревогу вызывает то, что пальмовое масло по мнению многих специалистов небезопасно - Мурадов.

Депутат Ахмет Мурадов обеспокоен расширением использования в пищевой промышленности Казахстана пальмового масла. С просьбой ускорить введение техрегламента по качеству этого масла в рамках таможенного союза и усилить контроль за качеством он обратился к премьер-министру Сагинтаеву в депутатском запросе, передает корреспондент Zakon.kz.

«Обращает на себя внимание динамика резкого расширения использования в пищевой промышленности РК пальмового масла. По данным КГД Минифина, в период с 2015 по 2018 годы в Казахстан ввезено 46 тысяч 600 тонн пальмового масла на сумму около 50 млн долларов. Особую тревогу вызывает то, что пальмовое масло по мнению многих специалистов небезопасно. Отчет европейской организации по безопасности пищевых продуктов говорит о том, что пальмовое масло является самым канцерогенным растительным маслом», - сказал депутат.

По его словам, вред пальмового масла определяется содержанием насыщенных растительных жиров, которые оказывают неблагополучное воздействие на пищеварение, поскольку насыщенные растительные жиры не перевариваются, они приводят к нарушению ликвидного обмена, повышают уровень холестерина вследствие чего поражаются сосуды.

Он также отметил, что ряд источников указывает - проверка молочных смесей для детей, где применяется пальмовое масло, показала, что их полезность крайне низка. Пальмитиновая кислота, имеющаяся в пальмовом масле, смешиваясь в органах пищеварения с кальцием, образует нерастворимые соединения, которые выводятся из организма малыша.

«Ребенок начинает испытывать не только дефицит жиров, но и дефицит кальция, необходимого для роста и развития. Рост ввоза пальмового масла в нашу страну вызван тем, что оно может делать феноменально дешевым производство плавленых сыров, творога, масла, кондитерских изделий, чипсов и других продуктов питания. Тонна пальмового масла стоит 697 долларов и продлевает срок хранения продуктов, а молочный жир, который всегда применялся в нашей стране, стоит 9 800 долларов», - сказал Мурадов.

По его данным, в отдельные, так называемые, молочные продукты производитель умудряется добавлять от 60 до 100% пальмового заменителя. И, как показывает анализ, наиболее крупными потребителями пальмового масла являются компании, которые выпускают майонезы, кетчупы, молочные изделия, конфеты, печенье, чипсы и другие.

«Вытеснение из пищевой промышленности традиционных для Казахстана растительных масел, настоящих молочных продуктов, помимо снижения пищевой полезности, еще и приводит к выдавливанию сельхозтоваропроизводителей молока и растительных масел на внутреннем рынке из конкурентной среды», - добавил депутат.

В связи с этим он попросил премьер-министра дать указание министерству национальной экономики ускорить в рамках таможенного союза введение изменений в техрегламент по качеству пальмового масла, определив верхний предел числа не более 0,5. Минздраву обеспечить надежный контроль за качеством ввозимого пальмового масла из-за рубежа.

Не допускать ввоза фальсифицированного пальмового масла, ужесточить требования к маркировке пищевых товаров, включающих в свой состав пальмовое масло; усилить качество проверок за использованием пальмового масла при изготовлении детского питания фаст фуда и приготовления другой пищи в детских дошкольных и школьных учреждениях.

Татьяна Ковалева, Астана

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