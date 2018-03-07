Пятеро казахстанцев вошли в рейтинг самых богатых людей мира от Forbes

На первой строчке рейтинга - Джефф Безос с состоянием 112 млрд долларов США.

Пятеро казахстанцев вошли в рейтинг самых богатых людей мира 2018 года от журнала Forbes, передает Zakon.kz.

На 729 позиции расположились Тимур и Динара Кулибаевы. Их состояние оценивается в 3,2 млрд долларов США. На 766 месте оказался Владимир Ким. Его состояние журнал оценил в 3,1 млрд долларов США.

На 924 строчке - Булат Утемуратов с состоянием по данным Forbes в 2,6 млрд долларов США. Еще один казахстанец Алиджан Ибрагимов с состоянием в 2,3 млрд долларов США занял 1070 строчку.

На первой строчке рейтинга - Джефф Безос с состоянием 112 млрд долларов США.

Джефф Безос - американский бизнесмен, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post.

Напомним, Тимур Кулибаев является председателем президиума НПП РК «Атамекен», его супруга была директором ОФ «Фонд Образования Нурсултана Назарбаева». Владимир Ким является президентом ТОО «Kazakhmys Holding», Булат Утемуратов - президентом Федерации тенниса Республики Казахстан, основателем коммерческих банков «АТФ Банк», «Метрокомбанк» («Forte Bank»). Алиджан Ибрагимов - совладелец компании Eurasian Resources Group (ERG).

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