Задержанный кыргызстанский депутат переведен в медчасть

Асылбек уулу Дамирбек имеет хронический панкреатит.

Уполномоченный по правам человека в РК Аскар Шакиров предоставил ответ на запрос омбудсмена КР Кубата Оторбаева об условиях пребывания и обеспечении прав граждан Кыргызстана Д. Асылбек уулу, Ч. Абакирова и У. Мурадилова, находящихся по решению суда под стражей. Об этом сообщается на сайте омбудсмена, передает Zakon.kz.

В настоящее время они находятся в Учреждении ЛА-155/1 ДУИС Алматы.

Сообщается, что Аскар Шакиров направил соответствующий запрос в Генпрокуратуру РК для получения достоверной информации о соблюдении прав в отношении граждан Кыргызстана. На его основании высшим надзорным органом была проведена проверка, с посещением учреждения, в ходе которой были изучены все обстоятельства, а также состоялись встречи и беседы с гражданами Кыргызстана.

"В результате проверки стало известно, что в следственном изоляторе полностью соблюдаются условия по обеспечению уважения человеческого достоинства. Камеры, где содержатся следственно-арестованные лица, соответствуют санитарно-гигиеническим и социально-бытовым требованиям общепризнанных минимальных стандартных правил обращения с заключенными. По прибытии в учреждение указанные граждане Кыргызстана в установленном порядке прошли медицинский осмотр. Состояние их здоровья находится под постоянным контролем медицинских работников", - говорится в сообщении.

Было установилено, что Асылбек уулу Дамирбек проинформировал медработника учреждения о наличии хронического панкреатита, в связи с чем был переведен в медицинскую частъ для получения соответствующего лечения, где и находился в момент проверки.

Абакиров Ч.А. и Мурадилов У.Т. на состояние здоровья не жаловались. Как сообщали сами следственно-арестованные, в отношении них пытки или иные недозволенные методы воздействия не применялись. Сотрудники прокуратуры лично убедились в отсутствии телесных повреждений.

Также сообщается, что граждане Кыргызстана обеспечены доступом к юридической помощи. По уголовному делу защита осуществляется нанятыми ими адвокатами. 22 февраля 2018 года их посетили сотрудники консульской службы Кыргызстана. Жалобы и заявления на условия содержания в ходе встречи не высказывались.

Напомним, в середине февраля стало известно о задержании депутата Жогорку Кенеша в ходе спецоперации в околотаможенной сферы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!