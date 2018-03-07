МВД поможет экс-осужденным в получении микрокредитов

Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов провел видеоселекторное совещание с участием руководства министерства, его служб и региональных подразделений внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям и уголовно-исполнительной системы, а так же местной полицейской службы, учебных заведений и региональных командований Национальной гвардии, в ходе которого разъяснил Пять социальных инициатив президента, озвученных главой государства на совместном заседании палат парламента 5 марта 2018 года, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

Министр подробно остановился на каждой из предложенных президентом инициатив и определил ряд конкретных задач, стоящих перед органами внутренних дел.

Касымов отметил, что за последние годы было многое сделано для социальной поддержки сотрудников полиции. Указом главы государства в прошлом году на 25 процентов были повышены должностные оклады, а также надбавки за классную квалификацию сотрудникам органов внутренних дел. Из государственного жилищного фонда выделено 2 192 квартиры. Однако до сих пор немало семей не имеют собственного жилья. К примеру, в системе органов внутренних дел нуждаются в жилье 26 тысяч сотрудников.

Президентская инициатива создает новые возможности для молодых сотрудников полиции в приобретении доступного жилья. По словам министра, обеспеченность собственным жильем с первых дней службы позволит не думать о социальных проблемах, повысит ответственность и даст возможность сотрудникам исполнять свои обязанности с высокой самоотдачей.

Руководителям структурных подразделений министр дал ряд конкретных поручений, в частности обеспечить достойные условия проживания в общежитиях ведомственных вузов, активизировать работу по привлечению субъектов предпринимательства в уголовно-исполнительной системе и проработать механизмы микрокредитования для открытия производств в учреждениях, а также использовать данную возможность для трудоустройства подучетных лиц службы пробации.

Положительные примеры имеются. В прошлом году в Карагандинской области была оказана помощь освободившемуся из колонии осужденному в получении микрокредита для развития животноводства.

Комитету по чрезвычайным ситуациям поручено организовать работу в Карагандинской, Акмолинской областях и городе Астана по соблюдению требований пожарной безопасности объектов систем газоснабжения, а также инициировать предложения газификации подведомственных объектов.