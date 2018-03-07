Уважение выразили алматинцы парню, регулировавшему перекресток зонтом
Инцидент произошел на Ауэзова - Жандосова.
Фото : 7 марта 2018, 13:58
На одном из перекрестков Алматы утром не работал светофор, и молодой человек с зонтом регулировал там движение, передает Zakon.kz.
Ситуация попала на камеру видеорегистратора.
"Парень выручил многих, до него была каша, в дождь, вышел и регулирует, Жандосова/Ауэзова", - сказано в описании к видео.
Пользователи Сети выразили уважение молодому человеку, который более или менее стабилизировап движение на перекрестке.
Молодец таких Людей побольше!
Красавчик
Видел его сегодня , как раз там стоял в пробке . Молодчик , если бы не он так и стояли бы все !!!!
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