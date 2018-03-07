Божко о подтоплениях в Алматы: Понастроили в предгорьях элитных поселков

У нас есть одна особенность у народа - не обращать внимания на природу, когда касается личных интересов - Божко.

Заместитель председателя мажилиса Парламента РК Владимир Божко высказался о подтоплениях в Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

"Вы знаете, у нас есть одна особенность у народа - не обращать внимания на природу, когда касается личных интересов. Понастроили в предгорьях домов, в том числе элитных поселков. Забыли, что вода обычно сверху, с горы течет вниз. И вот эти последние подтопления связаны с одной стороны с застройкой без учета возможных вот таких стоков, которые возникают при большом объеме снега", - сказал Божко в кулуарах Парламента.

По его словам, в этом году в предгорьях Алматы было много снега.

"Потом пошел дождь и он начал таять, и улицы подтопило. Это первое. В Алматы еще в 18 веке была сделана великолепная система арыков - она очень хорошо канализировала стоки в реки, которые текли через Алмату. И для этого нужно было во многих поселках не создавать ситуацию, при которой деградировали арыки, не перекапывать и не асфальтировать их. Вот это (привычка содержать арыки в чистоте - прим. автора), надо откровенно сказать, в обществе утрачена. Считает незазорным свой мусор вывалить в арык, не думая о том, что завтра тебя затопит", - посетовал он.

Татьяна Ковалева, Астана.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!