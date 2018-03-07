350 деревьев высадит алматинский бизнесмен вместо 35 снесенных
Он предоставил поддельное разрешение на снос.
Фото : пресс-служба акима Алматы7 марта 2018, 14:13
Полицией Алматы начато расследование по факту подделки разрешения на снос деревьев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Алматы.
Жалоба о сносе в Турксибском районе поступила в Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города.
"В ходе выезда на вышеуказанный адрес сотрудников управления, представителей природоохранной и местной полиции, а также отдела охраны окружающей среды и экологии было выявлено, что на данном участке осуществлен незаконный снос 35 деревьев. Собственником производственной базы, расположенной по вышеуказанному адресу, ТОО "АС Финанс техногрупп" было представлено поддельное разрешение на снос зеленых насаждений. В связи, с чем УВД Турксибского района начато досудебное расследование по факту подделки документа государственного органа", - говорится в сообщении.
Также за нарушение Правил содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы на компанию был наложен штраф в размере 30 МРП. В рамках компенсационной посадки собственник базы должен высадить 350 деревьев на землях общего пользования.
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