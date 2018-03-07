Россияне поздравили казахстанок с 8 марта на казахском языке

За четыре года наши студенты стали более толерантными, гостеприимными. Все-таки, кажется, через язык это передается - директор Центра казахского языка и культуры при МГЛУ.

Студенты Московских ВУЗов поздравили прекрасную половину человечества на казахском языке, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу посольства Казахстана в России

Наблюдается интересная тенденция, у российских студентов растет интерес к изучению казахского языка. По их словам, сегодня, в условиях активизации деловых и культурных связей в рамках Евразийского экономического союза необходимо знать не только европейские языки, но и языки ближайших соседей.

"Язык каким-то образом влияет на быт, мышление, поведение, менталитет. Я заметила, что за четыре года наши студенты стали более толерантными, гостеприимными. Все-таки, кажется, через язык это передается", – рассказала директор Центра казахского языка и культуры при МГЛУ Камшат Шахатова.

С помощью видеоролика, который был подготовлен к Международному женскому дню 8 марта посольством Казахстана в России, молодые люди смогли поздравить дорогих казахстанских женщин, выразив восхищение их утонченностью, изяществом, очарованием, красотой, загадочностью, мягкостью, чувственностью и скромностью.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!