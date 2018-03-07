Бронзовый призер ЧА Эльмира Сыздыкова получила на 8 марта квартиру

Ключи от новой квартиры в элитном районе Караганды спортсменке вручил аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, сообщает корреспондент СИА «SPORTINFORM» со ссылкой на пресс-службу Управления физической культуры и спорта акимата Карагандинской области.

Роскошный подарок от Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Карагандинской области для Эльмиры Сыздыковой был преподнесен за бронзовую медаль, завоеванную на Чемпионате Азии, заслуги и вклад в развитие спорта в регионе, и приурочен к празднику 8 марта.

Накануне 8 марта аким Карагандинской области Ерлан Кошанов на торжественном приеме вручил Эльмире Сыздыковой, прославляющей Казахстан на мировых спортивных аренах, ключи от новой квартиры. Жилье площадью 65,4 кв. метров, подаренное ERG призеру Олимпийских игр, находится в новом, элитном районе Караганды (ул. Ботаническая).

Его стоимость составила 18 миллионов 966 тысяч тенге, говорится в сообщении пресс-службы Управления физической культуры и спорта акимата Карагандинской области.