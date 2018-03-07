Австралийка узнала о беременности за 15 минут до родов

По словам Лоуренс, симптомов беременности у нее не было, а два теста, которые она сделала за последние несколько месяцев, были отрицательными.

Австралийка Джейд Лоуренс (Jayde Lawrence) родила ребенка спустя 15 минут после того, как узнала о беременности. Как сообщает издание Daily Mail, женщина думала, что у нее аппендицит, передает Lenta.ru.

27-летняя Лоуренс вместе с сожителем Куртом Стюартом (Kurt Stuart) приехали в местную больницу 5 марта. Женщина жаловалась на сильные боли в животе. «Я плакала и говорила Курту, что со мной что-то не так, и он решил, что мой живот распух из-за аппендицита», — рассказала она.

Однако врачи заявили Лоуренс, что она беременна, а боли объясняются схватками. Через 15 минут она родила здорового мальчика и назвала его Джаксом.

Это второй ребенок пары, у них уже растет двухлетняя дочь. Они признались, что до сих пор не могут отойти от шока, но очень рады рождению малыша.

По словам Лоуренс, симптомов беременности у нее не было, а два теста, которые она сделала за последние несколько месяцев, были отрицательными. К тому же, она страдает от синдрома поликистозных яичников, при котором многие женщины испытывают трудности с зачатием и вынашиванием ребенка.

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