В соответствии с подпунктами 1) и 3) пункта 6 статьи 47 Закона Республики Казахстан от 15 июля 2010 года «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» (далее - Закон) в связи с истечением срока действия разрешительных документов, а также поручением Совета безопасности и представлением Главной транспортной прокуратуры об устранении нарушений законности, причин и условий, им способствующих запрещены полеты гражданским воздушным судам, указанным в приложении к настоящему приказу эксплуатантам воздушных судов.

Управлению летной эксплуатации и аэронавигации, органам организации воздушного движения предписано обеспечить надлежащий контроль за недопущению выполнения полетов гражданскими воздушными судами, указанными в приложении к настоящему приказу.

Приказ действует постоянно и список воздушных судов, у которых не поддерживается состояние летной годности актуализируется ежеквартально.