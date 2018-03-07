Выступление Министра национальной экономики РК на заседании Правительства РК

(г. Астана, 6 марта 2018 года)

В 2017 году, с учетом уточнения бюджета, на реализацию Госпрограммы было выделено 472,8 млрд. тенге, из которых освоено 470,8 млрд. тенге или 99,5 % от годового плана финансирования.

№ Наименование План на 2017 г Перечислено в МИО Освоено МИО Освоение в % 1 Костанайская область 5 196 419 5 196 419 5 196 419 100,00% 2 Кызылординская область 7 355 237 7 355 237 7 355 235 100,00% 3 Мангистауская область 5 850 039 5 850 039 5 850 039 100,00% 4 г.Астана 1 048 067 1 048 067 1 048 067 100,00% 5 Жамбылская область 3 444 761 3 444 761 3 444 071 99,98% 6 Актюбинская область 16 647 607 16 647 607 16 637 852 99,94% 7 г. Алматы 9 400 550 9 400 550 9 389 201 99,88% 8 ЗКО 7 211 820 7 211 820 7 201 819 99,86% 9 Алматинская область 21 866 385 21 866 385 21 806 964 99,73% 10 Акмолинмкая область 6 774 020 6 774 020 6 746 627 99,60% 11 ВКО 10 107 816 10 107 816 10 058 031 99,51% 12 Карагандинская область 7 132 301,00 7 132 301 6 832 301,00 95,79% 13 СКО 1 913 475 1 913 475 1 650 670 86,27% 14 Павлодарская область 2 518 922 2 518 922 1 585 117 62,93% 15 ЮКО 17 443 937 17 082 484 10 455 456 59,94% Всего 123 549 903 123 549 903 121 884 546 98,65%

Первое. Развитие автодорожной отрасли.

В 2017 году реконструкцией было охвачено

4,4 тыс км. автодорог.

Это рекордный показатель по сравнению с предыдущими годами, где в среднем реконструкцией было охвачено не более 2 тыс. км.

Это позволило реконструировать 600 км. автодорог на 22 автодорожных проектах. Это 100% от плана.

Второе. Реализация логистических проектов.

Для увеличения транзитного потенциала страны запущен железнодорожный паромный терминал порта Курык.

Плановый показатель по перевалке груза на данном проекте был перевыполнен на 50% и составил

1,5 млн. тонн.

Кроме того, в декабре 2017 года в порту Курык осуществлен тестовый запуск автомобильного паромного терминала.

Полное завершение автомобильного паромного терминала намечено на 2018 год. Его проектная мощность составит 2 млн. тонн грузов в год.

Проектная мощность порта Курык в целом составит 6 млн. тонн груза в год.

Третье. Модернизация ЖКХ.

В 2017 году модернизировано и построено 765 км. инженерных сетей, при плане 700 км.

Хотелось бы отметить, что финансирование модернизации ЖКХ в рамках Госпрограммы «Нурлы жол» обеспечило снижение износа инженерных сетей в стране с 67% до 60%.

В текущем году запланировано построить и реконструировать порядка 800 км инженерных сетей, это позволит снизить данный показатель еще на 3%.

Четвертое. Следующей задачей является ликвидация аварийных школ и трехсменного обучения.

По итогам 2017 года из запланированных

76 школ введены в эксплуатацию 73 школы.

По информации МОН РК, оставшиеся объекты образования будут введены в эксплуатацию до конца

1 квартала текущего года.

В целом за годы реализации Госпрограммы было введено в эксплуатацию 108 школ.

Пятое. Подведение инфраструктуры для МСБ.

В 2017 году необходимой инфраструктурой было обеспечено 20 проектов МСБ, в том числе 2 индустриальные зоны в Костанайской и Алматинской областях.

По итогам 2017 года на 1 тенге бюджетных средств, привлечено 28 тенге инвестиций частного сектора. Общий объем инвестиций составил 410 млрд. тенге.

Поддержанные проекты представлены пищевой промышленности, сельском хозяйстве, легкой промышленности, производстве строительных материалов и фармацевтических продуктов и т.п.

Шестое. Софинансирование проектов с МФО.

В 2017 году в рамках Рамочных соглашений о партнерстве с Международными финансовыми организациями выделены средства софинансирования по 15 проектам, направленных на модернизацию муниципальных систем тепло- и водоснабжения, развитие малого и среднего бизнеса, стимулирование продуктивных инноваций, развитие трудовых навыков и создание рабочих мест, усовершенствование ирригационных и дренажных систем.

Проекты с МФО направлены на диверсификацию экономики и инклюзивное развитие страны.

В 2017 году ратифицированы соглашения и началась реализация 2 проектов правительственного займа на общую сумму 366,4 млн. долл. США, из них 320 млн. долл. США привлекаемые средства МФО.

Кроме того, началась реализация 2 проектов, реализуемых путем предоставления государственной гарантии на общую сумму 346 млн. долл. США, из которых сумма привлекаемого займа составляет 323 млн. долл. США.

Реализация Госпрограммы в 2017 году позволила создать 98,3 тыс. рабочих мест при плане 75 тыс.

Мы оцениваем вклад Госпрограммы в прирост ВВП на уровне 0,75 п.п.