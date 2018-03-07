Выступление
Министра национальной экономики РК на заседании Правительства РК
(г. Астана, 6 марта 2018 года)
В 2017 году, с учетом уточнения бюджета, на реализацию Госпрограммы было выделено 472,8 млрд. тенге, из которых освоено 470,8 млрд. тенге или 99,5 % от годового плана финансирования.
|
№
|
Наименование
|
План на 2017 г
|
Перечислено в МИО
|
Освоено МИО
|
Освоение в %
|
1
|
Костанайская область
|
5 196 419
|
5 196 419
|
5 196 419
|
100,00%
|
2
|
Кызылординская область
|
7 355 237
|
7 355 237
|
7 355 235
|
100,00%
|
3
|
Мангистауская область
|
5 850 039
|
5 850 039
|
5 850 039
|
100,00%
|
4
|
г.Астана
|
1 048 067
|
1 048 067
|
1 048 067
|
100,00%
|
5
|
Жамбылская область
|
3 444 761
|
3 444 761
|
3 444 071
|
99,98%
|
6
|
Актюбинская область
|
16 647 607
|
16 647 607
|
16 637 852
|
99,94%
|
7
|
г. Алматы
|
9 400 550
|
9 400 550
|
9 389 201
|
99,88%
|
8
|
ЗКО
|
7 211 820
|
7 211 820
|
7 201 819
|
99,86%
|
9
|
Алматинская область
|
21 866 385
|
21 866 385
|
21 806 964
|
99,73%
|
10
|
Акмолинмкая область
|
6 774 020
|
6 774 020
|
6 746 627
|
99,60%
|
11
|
ВКО
|
10 107 816
|
10 107 816
|
10 058 031
|
99,51%
|
12
|
Карагандинская область
|
7 132 301,00
|
7 132 301
|
6 832 301,00
|
95,79%
|
13
|
СКО
|
1 913 475
|
1 913 475
|
1 650 670
|
86,27%
|
14
|
Павлодарская область
|
2 518 922
|
2 518 922
|
1 585 117
|
62,93%
|
15
|
ЮКО
|
17 443 937
|
17 082 484
|
10 455 456
|
59,94%
|
|
Всего
|
123 549 903
|
123 549 903
|
121 884 546
|
98,65%
Первое. Развитие автодорожной отрасли.
В 2017 году реконструкцией было охвачено
4,4 тыс км. автодорог.
Это рекордный показатель по сравнению с предыдущими годами, где в среднем реконструкцией было охвачено не более 2 тыс. км.
Это позволило реконструировать 600 км. автодорог на 22 автодорожных проектах. Это 100% от плана.
Второе. Реализация логистических проектов.
Для увеличения транзитного потенциала страны запущен железнодорожный паромный терминал порта Курык.
Плановый показатель по перевалке груза на данном проекте был перевыполнен на 50% и составил
1,5 млн. тонн.
Кроме того, в декабре 2017 года в порту Курык осуществлен тестовый запуск автомобильного паромного терминала.
Полное завершение автомобильного паромного терминала намечено на 2018 год. Его проектная мощность составит 2 млн. тонн грузов в год.
Проектная мощность порта Курык в целом составит 6 млн. тонн груза в год.
Третье. Модернизация ЖКХ.
В 2017 году модернизировано и построено 765 км. инженерных сетей, при плане 700 км.
Хотелось бы отметить, что финансирование модернизации ЖКХ в рамках Госпрограммы «Нурлы жол» обеспечило снижение износа инженерных сетей в стране с 67% до 60%.
В текущем году запланировано построить и реконструировать порядка 800 км инженерных сетей, это позволит снизить данный показатель еще на 3%.
Четвертое. Следующей задачей является ликвидация аварийных школ и трехсменного обучения.
По итогам 2017 года из запланированных
76 школ введены в эксплуатацию 73 школы.
По информации МОН РК, оставшиеся объекты образования будут введены в эксплуатацию до конца
1 квартала текущего года.
В целом за годы реализации Госпрограммы было введено в эксплуатацию 108 школ.
Пятое. Подведение инфраструктуры для МСБ.
В 2017 году необходимой инфраструктурой было обеспечено 20 проектов МСБ, в том числе 2 индустриальные зоны в Костанайской и Алматинской областях.
По итогам 2017 года на 1 тенге бюджетных средств, привлечено 28 тенге инвестиций частного сектора. Общий объем инвестиций составил 410 млрд. тенге.
Поддержанные проекты представлены пищевой промышленности, сельском хозяйстве, легкой промышленности, производстве строительных материалов и фармацевтических продуктов и т.п.
Шестое. Софинансирование проектов с МФО.
В 2017 году в рамках Рамочных соглашений о партнерстве с Международными финансовыми организациями выделены средства софинансирования по 15 проектам, направленных на модернизацию муниципальных систем тепло- и водоснабжения, развитие малого и среднего бизнеса, стимулирование продуктивных инноваций, развитие трудовых навыков и создание рабочих мест, усовершенствование ирригационных и дренажных систем.
Проекты с МФО направлены на диверсификацию экономики и инклюзивное развитие страны.
В 2017 году ратифицированы соглашения и началась реализация 2 проектов правительственного займа на общую сумму 366,4 млн. долл. США, из них 320 млн. долл. США привлекаемые средства МФО.
Кроме того, началась реализация 2 проектов, реализуемых путем предоставления государственной гарантии на общую сумму 346 млн. долл. США, из которых сумма привлекаемого займа составляет 323 млн. долл. США.
Реализация Госпрограммы в 2017 году позволила создать 98,3 тыс. рабочих мест при плане 75 тыс.
Мы оцениваем вклад Госпрограммы в прирост ВВП на уровне 0,75 п.п.
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