 
Новости за сегодня

Выступление Министра национальной экономики РК на заседании Правительства РК
(г. Астана, 6 марта 2018 года)

 

В 2017 году, с учетом уточнения бюджета, на реализацию Госпрограммы было выделено 472,8 млрд. тенге, из которых освоено 470,8 млрд. тенге или 99,5 % от годового плана финансирования.

 

Наименование

План на 2017 г

Перечислено в МИО

Освоено МИО

Освоение в %

1

Костанайская область

5 196 419

5 196 419

5 196 419

100,00%

2

Кызылординская область

7 355 237

7 355 237

7 355 235

100,00%

3

Мангистауская область

5 850 039

5 850 039

5 850 039

100,00%

4

г.Астана

1 048 067

1 048 067

1 048 067

100,00%

5

Жамбылская область

3 444 761

3 444 761

3 444 071

99,98%

6

Актюбинская область

16 647 607

16 647 607

16 637 852

99,94%

7

г. Алматы

9 400 550

9 400 550

9 389 201

99,88%

8

ЗКО

7 211 820

7 211 820

7 201 819

99,86%

9

Алматинская область

21 866 385

21 866 385

21 806 964

99,73%

10

Акмолинмкая область

6 774 020

6 774 020

6 746 627

99,60%

11

ВКО

10 107 816

10 107 816

10 058 031

99,51%

12

Карагандинская область

7 132 301,00

7 132 301

6 832 301,00

95,79%

13

СКО

1 913 475

1 913 475

1 650 670

86,27%

14

Павлодарская область

2 518 922

2 518 922

1 585 117

62,93%

15

ЮКО

17 443 937

17 082 484

10 455 456

59,94%

 

Всего

123 549 903

123 549 903

121 884 546

98,65%

 

Первое. Развитие автодорожной отрасли.

В 2017 году реконструкцией было охвачено

4,4 тыс км. автодорог.

Это рекордный показатель по сравнению с предыдущими годами, где в среднем реконструкцией было охвачено не более 2 тыс. км.

Это позволило реконструировать 600 км. автодорог на 22 автодорожных проектах. Это 100% от плана.

Второе. Реализация логистических проектов.

Для увеличения транзитного потенциала страны запущен железнодорожный паромный терминал порта Курык.

Плановый показатель по перевалке груза на данном проекте был перевыполнен на 50% и составил

1,5 млн. тонн.

Кроме того, в декабре 2017 года в порту Курык осуществлен тестовый запуск автомобильного паромного терминала.

Полное завершение автомобильного паромного терминала намечено на 2018 год. Его проектная мощность составит 2 млн. тонн грузов в год.

Проектная мощность порта Курык в целом составит 6 млн. тонн груза в год.

Третье. Модернизация ЖКХ.

В 2017 году модернизировано и построено 765 км. инженерных сетей, при плане 700 км.

Хотелось бы отметить, что финансирование модернизации ЖКХ в рамках Госпрограммы «Нурлы жол» обеспечило снижение износа инженерных сетей в стране с 67% до 60%.

В текущем году запланировано построить и реконструировать порядка 800 км инженерных сетей, это позволит снизить данный показатель еще на 3%.

Четвертое. Следующей задачей является ликвидация аварийных школ и трехсменного обучения.

По итогам 2017 года из запланированных

76 школ введены в эксплуатацию 73 школы.

По информации МОН РК, оставшиеся объекты образования будут введены в эксплуатацию до конца

1 квартала текущего года.

В целом за годы реализации Госпрограммы было введено в эксплуатацию 108 школ.

Пятое. Подведение инфраструктуры для МСБ.

В 2017 году необходимой инфраструктурой было обеспечено 20 проектов МСБ, в том числе 2 индустриальные зоны в Костанайской и Алматинской областях.

По итогам 2017 года на 1 тенге бюджетных средств, привлечено 28 тенге инвестиций частного сектора. Общий объем инвестиций составил 410 млрд. тенге.

Поддержанные проекты представлены пищевой промышленности, сельском хозяйстве, легкой промышленности, производстве строительных материалов и фармацевтических продуктов и т.п.

Шестое. Софинансирование проектов с МФО.

В 2017 году в рамках Рамочных соглашений о партнерстве с Международными финансовыми организациями выделены средства софинансирования по 15 проектам, направленных на модернизацию муниципальных систем тепло- и водоснабжения, развитие малого и среднего бизнеса, стимулирование продуктивных инноваций, развитие трудовых навыков и создание рабочих мест, усовершенствование ирригационных и дренажных систем.

Проекты с МФО направлены на диверсификацию экономики и инклюзивное развитие страны.

В 2017 году ратифицированы соглашения и началась реализация 2 проектов правительственного займа на общую сумму 366,4 млн. долл. США, из них 320 млн. долл. США привлекаемые средства МФО.

Кроме того, началась реализация 2 проектов, реализуемых путем предоставления государственной гарантии на общую сумму 346 млн. долл. США, из которых сумма привлекаемого займа составляет 323 млн. долл. США.

Реализация Госпрограммы в 2017 году позволила создать 98,3 тыс. рабочих мест при плане 75 тыс.

Мы оцениваем вклад Госпрограммы в прирост ВВП на уровне 0,75 п.п.

 

 

 

 

 

7 марта 2018, 14:39
Источник, интернет-ресурс: Министерства национальной экономики РК

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript