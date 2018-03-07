Доклад Министра финансов Султанова Б.Т. на заседание Правительства РК

«О ходе реализации Госпрограммы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы

(г. Астана, 6 марта 2018 года)

Уважаемый Бакытжан Абдирович!

Государственная программа «Нұрлы Жол» являлся одним из главных приоритетов расходов 2017 года. Ход его освоения был на контроле.

Бюджетная часть Госпрограммы освоено на 472,3 млрд.тенге, или 99,9%. В полном объеме были освоены средства на строительство и реконструкцию автодорог; на реконструкцию пассажирского терминала международного аэропорта г.Астана; а также по субсидированию строительства, реконструкции и модернизации систем тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Не освоено на республиканском уровне 0,2 млрд.тенге. Это сложилось по МТСЗН по реализации проекта «Развитие трудовых навыков и стимулирование рабочих мест» в связи с невыполнением договорных обязательств.

Освоение на местном уровне

На местном уровне освоение средств Госпрограммы составил 98,7 % к выделенным деньгам (127,4 млрд.тенге).

Не исполнено 1,7 млрд.тенге, в том числе: 131,4 млн.тенге - экономия бюджетных средств.

Вместе с тем, не освоено 1,5 млрд.тенге, вследствие чего не достигнуты результаты по трем проектам.

Справочно: в Павлодарской области (895,0 млн.тенге) по расходам не завершен строительство ЛЭП -110 кВ с ПС 110/10 кВ «Format MC» в связи с корректировкой технико-экономических обоснований по причине неполного согласования проекта схемы электролиний;

в Карагандинской области (300,0 млн.тенге) не проведены работы по строительству школы на 600 мест в г. Темиртау в связи с длительным проведением конкурсных процедур был поздно определен потенциальный поставщик; (проект продолжающийся в 2018 г. предусмотрено 904,6 млн.тенге);

в СКО (244,3 млн.тенге) по расходам на строительство железнодорожного подъездного пути с внутриплощадочным путевым развитием и инженерными сетями АО «Сырымбет» и по строительству комплекса сооружений для водоснабжения рудника «Сырымбет» Айыртауского района в связи с отставанием от графика производства работ (проекты продолжающиеся в 2018 г.).

В 2018 году разрешено доиспользовать 639,0 млн.тенге, из них по Карагадинской области 300 млн.тенге, СКО 244,3 млн.тенге.

Контроль за освоением средств

Контроль за расходованием средств Госпрограммы осуществлялся через проведение аудиторских мероприятий, камеральный контроль государственных закупок.

В 2017 году было осуществлено 26 аудиторских мероприятий. Охвачено 37,4 млрд.тенге бюджетных средств.

Установлены нарушения на сумму 25,3 млрд.тенге. Устранены нарушения на сумму 1,1 млрд.тенге путем восстановления поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет, отражения по учету и приведения в соответствие. К административной ответственности привлечены 8 должностных лиц на сумму штрафа 794,2 тыс. тенге. Дисциплинарную ответственность понесли 9 виновных лица.

Камеральным контролем охвачено 168 процедур государственных закупок на общую сумму 94,7 млрд.тенге. Установлены нарушения по 49 процедурам на сумму 29,6 млрд.тенге. В результате, направленных объектам государственного аудита 53 уведомлений нарушения были полностью устранены. Основные нарушения связаны с необоснованным допуском или отклонением конкурсной комиссией участников госзакупок, выраженных в несоответствии квалификационным требованиям.

Расходы на 2018 год

В 2018 году на реализацию Госпрограммы предусмотрены средства в сумме 488,5 млрд.тенге, в том числе реализуемые собственно администраторами в сумме 420,4 млрд.тенге, передаваемые регионам 68,2 млрд.тенге: в виде целевых трансфертов - 32,5 млрд.тенге и кредитов - 35,7 млрд.тенге.

Анализ планов финансирования государственных органов показывает о концентрации расходов на второе полугодие т.г. К примеру, МОАП - 100% средств на создание информационной системы экстренного вызова при авариях и катастрофах; МОН, МСХ и МТСЗН свыше 94% по проектам, реализуемым с МФО, МИР - 96,4% по реализации мероприятий жилищно-коммунального хозяйства и МЭ - 70% по развитию тепло-электроэнергетики.

На местном уровне более половины обязательств планируется принять в 1 квартале (56,7%). На 2 квартал запланировано 26,8%, в 3 квартал 11,2%, в 4 квартал 5,2%.

С начала года мы провели два селекторные совещания с государственными органами по конкурсам. По состоянию на

1 марта т.г. центральными государственными органами приняты обязательства на сумму 208,3 млрд.тенге или 49,6% к плану на год (по оперативным данным).

Из общей суммы целевых трансфертов 32,5 млрд.тенге 22,3 млрд.тенге - это продолжающиеся проекты, по которым на 25 февраля т.г. зарегистрированы обязательства в сумме

15,2 млрд.тенге. Оставшиеся 8,7 млрд.тенге приходятся на новые проекты.

Справочно: на 25 февраля т.г. объявлены конкурсы на 6,6 млрд.тенге, из которых подведены итоги на 1,0 млрд.тенге. Не объявлены конкурсы по ЗКО на 1,2 млрд.тенге и по Кызылординской области на 0,9 млрд.тенге. Причина - местными органами ведется работа с министерствами для перераспределения на другие проекты при возможном уточнении РБ.

Необходимо отметить, что из года в год по проектам МФО план по проведению платежей аккумулируются на конец года и приводит к риску неосвоения.

Поэтому считаю необходимым всем государственным и местным исполнительным органам, уже сейчас принять все необходимые меры и взять под контроль своевременное проведение необходимых процедур в целях эффективной реализации Госпрограммы «Нұрлы Жол».

Со стороны Министерства финансов будет продолжена работа по мониторингу и контролю за их расходованием.

Благодарю за внимание.