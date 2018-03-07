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Путину подарили "космический" торт

Торт состоит из мусса, бисквита и прослойки безе.

Фото : © L!FE7 марта 2018, 14:43

Президент РФ Владимир Путин в рамках рабочей поездки посетил Самарский булочно-кондитерский комбинат, передает Life.ru.

Глава России уже ознакомился с работой предприятия, а позже на площадке комбината у него запланирована встреча с женщинами-предпринимателями из разных регионов России, приуроченная к 8 Марта.

Работницы предприятия презентовали президенту уникальный торт "Самара космическая", состоящий из мусса, бисквита и прослойки безе.

Кондитерское изделие весом в три килограмма украшено съедобным космическим кораблём "Буран", а в роли одной из планет выступает виноградинка.

Александр Юнашев


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