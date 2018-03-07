Десяти регионам Казахстана угрожает подтопление в праздники

С 7 по 9 марта в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях ожидается выпадение осадков — преимущественно дождь, мокрый снег.

Гидрометеорологический прогноз по десяти регионам Казахстана, в которых наблюдается потепление и выпадение осадков, выпустил "Казгидромет", сообщает Sputnik Казахстан.

Так, с 7 по 9 марта в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях ожидается выпадение осадков — преимущественно дождь, мокрый снег.

"Это приведет к ослаблению ледовых явлений и стеснению русел рек, формированию талого стока на равнинной территории и склонового стока на горных реках. Возможны подъемы уровней и выход воды на пойменные участки", — уточнили гидрологи.

По снимкам дистанционного зондирования земли по состоянию на 5 марта, площадь покрытия снежным покровом в Алматинской области составляет 28%, в Жамбылской области — 5%, в Южно-Казахстанской — 3% и в Восточно-Казахстанской — 89%.

В Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской и Карагандинской областях 8-9 марта ожидается кратковременное повышение дневных температур воздуха до +3+8 градусов, выпадение осадков, что также приведет к таянию снега, формированию талого стока на равнинной территории.

Площадь покрытия снежным покровом в этих областях составляет: 47% — в Кызылординской, 59% — в Атырауской, 98% — в Западно-Казахстанской, 99% — в Актюбинской, 98% — в Костанайской и 93% — в Карагандинской.

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