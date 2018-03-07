В армии поблажек женщинам не делают – Кристина Новикова

Сегодня на защите Родины стоят девушки-снайперы, разведчицы, планшетисты, военные летчики и моряки.

Знакомьтесь, Кристина Новикова - майор, военнослужащая Департамента по делам обороны г. Алматы. В совершенстве владеет казахским, английским языками; играет на домбре, кобызе, фортепиано; занимается спортом - баскетболом, волейболом, настольным теннисом, легкой атлетикой. Сегодня, накануне Международного женского праздника мы решили поговорить с ней о женщинах-военнослужащих, сообщает Zakon.kz.

- Кристина, как ты пришла в армию, у вас кто-то был в роду военный?

- Быть военнослужащей я хотела с детства, но окончательно на мое решение повлиял дедушка моих детей генерал-майор Павел Новиков, которого я зову папой. Как вы знаете, он много лет возглавлял ЦСКА, вырастил не одно поколение известных казахстанских спортсменов, выступавших на самых высоких престижных международных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

- Что тебя особенно привлекает в профессии военнослужащего?

- Да все, но как женщину меня особенно восхищает строевая выправка солдат и офицеров, которую я наблюдаю, когда посещаю различные мероприятия, их мужественность и стойкость. Также мне нравится смотреть зрелищные мероприятия, демонстрирующие мощь и силу нашей армии, например, парад войск и международные спортивные игры, в которых обязательно участвуют и казахстанские военнослужащие с применением новейшей современной техники. Такая техника уже давно стоит на вооружении Казахстана. Мне довольно часто приходится присутствовать на всевозможных масштабных спортивных мероприятиях среди армейских спортсменов дальнего и ближнего зарубежья, и я всегда вижу всю красоту военной техники и оборудования, и высокую подготовку солдат и офицеров и всё это просто завораживает, восхищает. Одно дело, когда всё это видишь в кино или по телевизору и совсем другое дело, когда это видишь своими глазами.

- Легко ли замужним женщинам служить в армии?

- Трудности есть, но при желании все преодолимо, это я знаю на своем собственном опыте. Я уже давно являюсь военнослужащей, при этом имею двоих сыновей. Они уже выросли, стали большими, но насколько они помнят себя, настолько помнят свою маму военной. Так и выросли (улыбается).

- Наверное, женщинам в армии делают поблажки...

- Ничего подобного, никто нам поблажек не делает, в армии с этим строго, принцип гендерного равенства еще никто не отменял, поэтому поблажек или покровительства женщинам нет, на службе они в первую очередь военнослужащие, перед которыми так же, как и перед их коллегами-мужчинами стоят очень важные задачи.

- Трудно ли продвигаться по карьерной лестнице женщинам-военнослужащим?

- В этом плане в армии нет разницы, мужчина ты или женщина. Несмотря на нелегкие условия воинской службы и высокую ответственность, женщины в армии наравне с мужчинами продвигаются по карьерной лестнице и занимают достаточно высокие руководящие должности. К примеру, в августе 2016 года впервые в истории местных органов военного управления Вооруженных сил Казахстана женщина-офицер полковник Гаухар Сырлыбаева была назначена на должность начальника Управления по делам обороны Алатауского района города Алматы. По-старому это военкомат.

Гордостью казахстанской армии можно, без сомнения, назвать майора Ольгу Рыпакову, олимпийскую чемпионку по легкой атлетике. Военные спортсменки вносят большой вклад в укрепление имиджа и авторитета Казахстана на мировом уровне. Так, каждый год военнослужащие-женщины принимают активное участие в конкурсе военно-профессионального мастерства «Воин Содружества», который включён в программу Армейских международных игр. Эти игры, как известно, проходят одновременно в нескольких странах мира.

Фото Кристина Новикова

- У многих девушки в казахстанской армии ассоциируются исключительно с медсестрами, связистками и делопроизводителями…

- Это ошибочное мнение. Сегодня на защите Родины стоят девушки-снайперы, разведчицы, планшетисты, военные летчики и моряки. Женщины выполняют свои обязанности достаточно успешно, что демонстрируют на различных международных конкурсах.

Если обратиться к истории, то можно привести немало ярких исторических личностей, воительниц, таких, как сакские царицы Томирис и Зарина, девушка Гаухар, сражавшаяся против джунгар вместе с батырами Малайсары и Кабанбаем, Бопай. Также казахстанские женщины были участниками Великой Отечественной войны - пулеметчица Маншук Маметова, снайпер Алия Молдагулова, летчица Хиуаз Доспанова, зенитчица Акима Акжолова и другие.

- Количество женщин, желающих поступить на службу в Вооруженные силы РК, увеличивается или уменьшается?

- Как показывает статистика, этот показатель неуклонно растет. Мне кажется, это призвание быть защитником Отечества. Чувство любви к Родине должно подпитываться гордостью. Именно эти чувства я считаю основной причиной выбора профессии защитника Отечества. Это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение неразрывности с окружающим тебя миром, и желание сохранить, приумножить богатство своей страны. Для любой женщины эти чувства очень даже знакомы.

- Ты ни разу не пожалела, что пошла в армию?

- Нет, ни разу, у меня никогда не было сожаления, что выбрала такую профессию.

- Кристина, ты в совершенстве владеешь казахским языком, это помогает тебе в работе, в службе?

- Конечно, ведь у нас очень много таких ребят, которые окончили казахскую школу, казахский вуз и разговаривают на казахском языке и мне с ними очень легко общаться, тем более, что я сама окончила казахскую школу и говорю и думаю в основном на казахском. Я даже ругаю своих сыновей на казахском, когда сержусь (улыбается). У меня друзья в основном казахи, я прекрасно готовлю все казахские блюда, играю на казахских национальных инструментах, люблю исполнять произведения Нургисы Тилендиева, Сакена Турысбекова, но особенно Курмангазы и Коркыт-ата.

- Какие казахские песни в основном поешь?

- «Желсіз түнде жарық ай», «Ақ көйлек, кара бешпент ау, адеми кыз…», «Мариям Жагор деген орыс қызы» и другие.

- А любимые казахские пословицы и поговорки?

- «Ақтың шамын, ақмақ өшіре алмас».

- Спасибо за интервью и с праздником всех женщин-военнослужащих Казахстана!

P.S. Всего сейчас в рядах казахстанской армии проходит службу около 8000 тысяч женщин-военнослужащих

Торгын Нурсеитова

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