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Машина перевернулась на "восточке" в Алматы

В ДТП никто не пострадал.

Фото : 7 марта 2018, 14:55

В Алматы на Восточной объездной дороге перевернулась машина, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла не доезжая развязки с ул.Толе би. Как рассказал водитель автомашины Toyota, он ехал в южном направлении и его подрезала неустановленная машина. Водитель был вынужден резко повернуть руль в сторону. Toyota на мокрой дороге занесло, она выехала на разделительную аллею, и, проехав около 40 метров, перевернулась.

Водитель находился в машине один. Он не пострадал. А подрезавшее его авто уехало.

На "восточке" из-за аварии образовалась сильная пробка. На место вызвали эвакуатор, чтобы убрать Toyota и разгрузить дорогу.


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