Берегись, Panamera: Mercedes представил четырехдверный AMG GT

На автосалоне в Женеве 2018 года состоялась мировая премьера нового четырехдверного спортивного автомобиля Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe.

Немецкий премиальный бренд Mercedes-Benz официально представил на Женевском автосалоне новую спортивную модель Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe. Конкурент Porsche Panamera выйдет на рынок летом 2018 года.

После томительного ожидания немецкая премиальная марка Mercedes официально представила на Женевском мотор-шоу 2018 года четырехдверный спортивный автомобиль Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe. Главным конкурентом модели называется Porsche Panamera.

Если внешний вид и название новинки роднит её с одноимённым спортивным купе, то потенциальные клиенты у этой машины совсем другие. К тому же, автомобиль построен на архитектуре MRA, так что конструктивно он близок к нынешним автомобилям Mercedes CLS и Mercedes E-Class, а не двухдверному спорткару Mercedes-AMG GT.

Сразу скажем, что на старте продаж новый 5-дверный спортивный автомобиль Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe будет доступен в трёх модификация: базовая GT 53 4Matic+, GT 63 4Matic+ и флагманская GT 63 S 4Matic+. Ну, а теперь, по порядку.

Долгожданная новинка получила двухрычажную переднюю подвеску, сзади – многорычажная. Сразу за силовым агрегатом установлена автоматическая коробка передач. Объём багажного отделения модели Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe – 395 литров и еще 60 литров под полом. Если сложить сиденья, то этот показатель составит 1 324 литра.

Первая из перечисленных выше модификаций модели получила гибридную силовую установку с 3,0-литровым рядным 6-цилиндровым мотором с наддувом, электромотором и 48-вольтовой бортовой системой. Суммарная отдача — 435 лошадиных сил (695 Нм). Электромотор рассчитан на 22 лошадиные силы и 250 Нм. С 0 до 100 км/ч такой автомобиль «выстреливает» за 4,5 секунды.

«Средняя» вариация оснащается 4,0-литровым двигателем V8 с наддувом, мощностью 585 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. На ускорение с 0 до 100 км/ч такой машине потребуется 3,4 секунды. В свою очередь, топовая модификация GT 63 S 4Matic+ получила такой же мотор, но он форсирован до 630 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Ускорение до первой сотни – за 3,2 секунды.

В самом простом исполнении новый спортивный лифтбек Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe разгоняется до максимальной скорости 285 км/ч. Более мощные модификации модели способны набирать 310 км/ч. Версия попроще оснащена трансмиссией AMG Speedshift MCT 9G с гидротрансформатором. Модификации GT 63 получили трансмиссию AMG Speedshift MCT 9G с мокрым сцеплением.

В стандартное оснащение новой стильной и очень спортивной модели Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe входит телеметрическая система AMG Track Pace, которая считывает до 80 параметров автомобиля при езде по гоночному треку, в том числе угол дрифта. Водитель может выбрать один из нескольких режимов езды, включая Slippery, Comfort, Sport, Sport+, Race и Individual, а также четыре варианта настроек помощников водителя (Basic, Advanced, Pro и Master).

Помимо всего прочего, новая машина Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe не только спортивна, но и практична. Так, в салоне имеется пять посадочных мест. Хотя, клиенты могут заказать два индивидуальных задних кресла, 4-зонный климат-контроль с управлением с сенсорного монитора в центральном подлокотнике, матричную головную оптику и систему Drive Pilot, которая умеет автономно управлять автомобилем на шоссе.

Европейские продажи нового AMG GT стартую нынешним летом. Скорее всего, новый лифтбек Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe окажется дороже модели Mercedes CLS.

Via livecars

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