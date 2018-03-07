Дорожные службы Алматинской области переведены на усиленный режим работы

Службы готовятся к возможным переливам через проезжую часть.

В связи с выпадением обильных осадков в виде дождя и мокрого снега дорожные службы Алматинской области переведены на усиленный круглосуточный режим работы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КазАвтоЖол.

В настоящее время по области сохраняется плюсовая температура, что приводит к обильному таянию снега. В результате уровень паводковых вод значительно увеличен.

Совместно с филиалом ТОО «Казахавтодор» определены места возможных паводковых разрушений.

Всего отмечено 95 возможных мест подтоплений, из них 84 – те места, где наблюдается большое скопление льда и снега.

В целях предупреждения размывов произведена очистка отверстий искусственных сооружений. Однако из-за большего объема паводковых вод данные искусственные сооружения (трубы) не справляются с таким объемом воды, в результате возможны переливы через проезжую часть. Для отвода талых вод вдоль дорог образованы канавы и арыки. На сегодняшний день очищено 860 шт. искусственных сооружений.

Также в службе следят за состоянием мостов.

Определено 11 сооружений, которые находятся под наблюдением для предотвращения всевозможных внештатных ситуаций.

Постоянно проводятся работы по очистке прикромочных и водоотводных лотков. Образовываются промоины и размывы на обочинах, которые будут восстановлены сразу же после наступления благоприятных погодных условий.

Кроме того, произведена заготовка дорожно-строительных материалов для проведения противопаводковых и аварийных работ на опасных участках. На сегодняшний день заготовлено 310 м3 бутового камня, 950 м3 щебня, 2000 мешков, 350 м3 песка и запас горюче-смазочных материалов в количестве 20 тысяч литров.

В каждом районе области созданы группы оперативного реагирования, подготовлена дорожно-строительная техника. Предусмотрено закрепление дорожно-строительной техники за паводкоопасными участками в количестве 71 единиц.

Дорожно-эксплуатационными участками ежедневно проводятся обследования малых искусственных сооружений, осмотр предполагаемых опасных мест, в которых возможны сход лавин, прохождение талых вод и патрулирование обслуживаемых участков дорог.

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