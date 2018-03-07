Первое поражение Мохаммеда Али и смерть Хатико. Что еще происходило 8 марта

Традиционно 8 марта отмечается Международный женский день.

8 марта в большинстве стран отмечают Международный женский день. Исторически он появился как день борьбы женщин за равные права. Но что еще известно об этой дате? Редакция Zakon.kz собрала несколько интересных фактов и событий, о которых вы могли не знать.

Так, 8 марта 1901 года родился певец, композитор и Народный артист Казахстана Манарбеков Ержан. Продолжатель певческой и композиторской школы Биржан-сала, Акан Сере и других. Автор более 150 произведений. В его честь названа улица, гимназия и средняя школа в Турксибском районе Алматы.

Десятилетием позже, в 1912 году на свет появилась казахстанская певица, Народная артистка Жамал Омарова. В годы Великой Отечественной войны она ездила по фронтам в составе концертных бригад. После войны работала солисткой казахской филармонии, вместе с концертной бригадой объездила с гастролями всю КазССР и успешно выступала в Москве, Ленинграде и других городах. Жамал Омарова – первый исполнитель песни «Менің Қазақстаным», ставшей Гимном Казахстана.

В 1935 году в возрасте 11 лет скончался пес Хатико, являющийся символом верности, преданности и настоящей дружбы. Пес стал известен на всю страну, а затем и по всему миру из-за того, что в течение девяти лет ждал своего умершего хозяина. На основе этой истории было снято несколько кинофильмов.

29 августа 1949 года на Семипалатинском ядерном полигоне было успешно проведено испытание первой советской атомной бомбы. Факт находился в тайне до 8 марта 1950 года, когда Климент Ворошилов официально признал наличие атомной бомбы у Советского союза. Ядерная гонка между СССР и США набирала обороты.

8 марта 1965 года для охраны аэродрома в Южном Вьетнаме были направлены два батальона морской пехоты США. С этого момента страна стала полноценным участником конфликта. Война во Въетнаме оказала большое влияние на американское общество, СМИ, культуру и политику.

Любителям спорта, а в частности бокса, памятен 1971 год. В этот день легендарный Мохаммед Али потерпел первое поражение на профессиональном ринге. Он проиграл Джо Фрейзеру по очкам.

В 1983 году Рональд Рейган назвал Советский Союз "Империей зла". Ранее бывший президент отвергнул предложение Конгресса о замораживании ядерного оружия вместе с СССР. Спустя несколько дней после выступления, Рейган предложил программу "Звездных войн", которая предполагала космическое базирование систем противоракетной обороны.

8 марта 2014 года через 40 минут после взлета с радаров исчез самолет Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines. На борту находилось 239 человек (12 членов экипажа и 227 пассажиров), все они в январе 2015 года были признаны погибшими в результате "несчастного случая". Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения. В январе 2017 года представители Австралии, Малайзии и Китая договорились приостановить поиски. В августе сообщалось, что австралийские специалисты определили в Индийском океане новый район для поисков.

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