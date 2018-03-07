На женщину упал снег с крыши в Астане

Она получила ушиб грудной клетки.

Более тридцати человек пострадали за сутки из-за сильного ветра в Астане, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО).

По данным института травматологии и ортопедии, за 6 марта количество обратившихся за медицинской помощью в травмпункт при НИИТО составило 72 человека, из них 33 получили травмы на улице.

"Среди получивших травму — женщина, работает курьером. Она шла по улице Габдуллина и на нее упал снег с крыши. Получила ушиб грудной клетки, она сама приехала к нам. Ей была оказана помощь и она была отпущена домой, так как госпитализация не требовалась", — проинформировали в пресс-службе.

В среду, 7 марта, с 8:00 утра и по настоящее время с травмами обратились семь человек, из них пять — в результате уличного травматизма. Травмпункт работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в связи с ухудшением погодных условий — усилением ветра, метелью, ограничением видимости, гололедом — выезд на автодорогах из Астаны был закрыт по всем направлениям для всех видов транспортных средств. Отменены занятия с первого по четвертый класс второй смены.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!