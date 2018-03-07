Казахстанец погиб в ДТП в США

По данным СМИ, он не справился с управлением.

Казахстанец Нурлан Нугербеков погиб в США в результате ДТП. Об этом сообщили в группе Kazakh American Association в Facebook.

"Вчера в аварии погиб наш соотечественник Нурлан Нугербеков из Цинциннати, штат Огайо. Теперь, надо отправить его тело в Казахстан. мы связались с посольством КЗ, они нашли похоронное агентство, которая занимается транспортировкой, это обойдётся в $5500 долларов США. Прошу всех соотечественников не остаться равнодушными и помочь родным", - написали в группе.

По данным новостного сайта WLWT.com, 46-летний Нурлан Нугербеков не справился с управлением во время езды. Он съехал с дороги и врезался в бетонное ограждение, после чего его автомобиль охватило пламя. Очевидцы вытащили Нугербекова из авто, его доставили в госпиталь Норт Бетесда.

На сайте Gofundme организуется сбор средств и содействие в транспортировке тела в Тараз.

"Нурлан был любящим отцом и мужем, дорогим сыном и братом, близким другом. Мы просим Вашей финансовой помощи в отправке тела Нурлана домой, чтобы родные могли с ним проститься. Посольство Казахстана готово помочь в организации отправки. Просим всех кто может внести вклад или поделиться ссылкой.Любой Ваш вклад будет бесценен для семьи Нурлана", - говорится в тексте.

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