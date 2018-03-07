Мишки, цветы и спа-процедуры: какие подарки ждут женщины

Большинству приятно получить любой знак внимания.

Чтобы облегчить мужчинам участь выбора подарка на 8 марта Zakon.kz выяснил, какие на самом деле презенты хотели бы получить женщины в этот день.

Как оказалось, большинству из них приятно получить любой знак внимания. При этом, некоторые женщины сообщили, что всегда говорят своим мужчинам, что именно они хотели бы получить.

Алуа, школьница

Единственный подарок, который я хочу получить это фраза - «Вы получили грант». Наверное о таком подарке мечтают все выпускницы.

Аяулым, школьница

Ничего особенного я не хочу. Мне было бы достаточно и того, что люди в моем окружении счастливы и здоровы. Но от гранта я бы тоже не отказалась.

Светлана, швея

Я была бы счастлива цветочкам. Обычно мне их и дарят, о чем-то необычном даже не думала.

Галина, координатор «Союза слепых спортсменов Казахстана»

Я бы в этот раз хотела получить духи. Цветы завянут, а духи останутся. Обычно мне дарят бытовые подарки - кастрюли, сковородки. А мне хочется более личный подарок, который только для меня.

Ляззат, сотрудник медицинской компании

Главный подарок я уже получила. Дочка подарила путевку в теплые края, на Хайнань. Хочу получить теперь только цветы. Обычно я мужу говорю, что мне подарить, и таким образом он делает мне нужные подарки.

Алтынай, школьница

Я хочу, чтобы мне подарили косметику, плюшевого мишку, много-много цветов и шоколада.

Илана, школьница





Мне хватает и обнимашек, ведь главное это внимание и чистое желание сделать приятное. Маме подарю ее любимые духи.

Лариса, домохозяйка

Я бы хотела сходить в спа-салон, получить косметические процедуры. Еще что-нибудь необычное от мужа. Обычно он дарит то, что я ему говорю. В этот раз будет удивлять.

Риза, студентка

Обычно мне дарят косметику, в этот раз родители подарили новый телефон. У меня есть две сестренки и им я буду дарить картины, которые нужно самим разукрашивать. А мама сказала ничего ей не дарить, но мы все равно что-нибудь придумаем.

Юлия, художница

В первую очередь, жду цветы. А вместо подарка предпочла бы получить деньги. То, что мне нужно, я куплю сама. Мне дарили не подходящую косметику и аксессуары, и телефон, который мне не очень нравился. Сама буду дарить портреты, советую и другим дарить цветные портреты, потому что это необычный и приятный подарок.

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