Многодетным матерям Павлодарской области вручили подвески «Алтын алқа» и «Күміс алқа»

Булат Бакауов отметил, что именно женщины хранят домашний очаг, прививают детям к традициям и обычаям народа, его культуре и истории.

В канун 8 марта глава региона Булат Бакауов поздравил женщин и рассказал, что сам с гордостью хранит золотую подвеску своей матери, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

- Я сам вырос в многодетной семье, знаю, что это такое, - сказал во время встречи аким области. – Каждому из нас мама говорила, что мы должны идти к своей цели, добиваться ее самостоятельно, развиваться.

Булат Бакауов отметил, что именно женщины хранят домашний очаг, прививают детям к традициям и обычаям народа, его культуре и истории. Он выразил многодетным матерям слова признательности, сказав, что от них зависит будущее региона и страны в целом, потому что именно их дети продолжат реализацию дел, начатых сегодня.

- Семейные ценности и традиции всегда были и остаются основами нашего общества, - подчеркнул аким. – Мы стараемся делать все от нас зависящее и под руководством Лидера нации сделаем так, чтобы улучшить нынешнее положение женщин, чтобы ваша жизнь и жизнь ваших детей была светлее и спокойнее.

Согласно указу Нурсултана Назарбаева, подвески «Алтын алқа» за воспитание семи и более детей получили Галина Моторная из Щербактинского района, Жулдыз Мухамеджанова из Павлодарского района, Шилдехан Саулетхан из Аксу и жительница областного центра Айнур Оразалинова. Еще 20 женщины, воспитавшие шестерых детей, были удостоены награды «Күміс алқа».

Адиль Аскеров





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