BMW представил концепт M8 Gran Coupe

На мотор-шоу в Женеве дебютировал концепт «заряженного» 4-дверного купе BMW Concept M8 Gran Coupe. Серийная версия стильного прототипа появится в течение 2019 года

На Женевском автосалоне представлен концептуальный прототип «заряженной» четырехдверной «восьмерки» BMW Concept M8 Gran Coupe. Серийная версия стильной модели появится в 2019 году.

После чрезвычайно интригующего анонса баварская компания BMW официально презентовала в Женеве концепт четырехдверного «заряженного» купе M8 Gran Coupe. Серийная версия стильного прототипа появится в модельном ряду немецкого бренда в течение 2019 года.

Новинка получила название BMW Concept M8 Gran Coupe. Пожалуй, помимо всего прочего, особое внимание привлекает цвет-хамелеон кузова автомобиля. Как пояснили в компании, в зависимости от освещения автомобиль способен менять оттенок от зеленого до серо-голубого.

Как и предполагалось ещё до официального дебюта, «заряженная» 4-дверная машина BMW Concept M8 Gran Coupe выглядит как растянутая версия купе BMW 8-Series Concept. Но, автомобиль получил множество уникальных решений, благодаря которым смотрится ещё более спортивнее и агрессивнее.

К огромному сожалению, никаких подробностей о техническом оснащении прототипа BMW Concept M8 Gran Coupe в компании не рассекретили. Представители марки лишь рассказали, «что часть кузовных элементов M8 Gran Coupe сделана из пластика, армированного карбоном». В частности, из этого материала сделана крыша и элементы вентиляционных отверстий в передних крыльях.

Кроме этого, стильный концепт BMW Concept M8 Gran Coupe получил головную оптику, которая выполнена в стиле спортивного купе M8 GTE. Напомним, что эта машина примет участие в гонках чемпионата мира на выносливость, включая марафон «24 часа Ле-Мана» 2018 года.

Как уже отмечалось, серийная версия четверхдверки BMW Concept M8 Gran Coupe должна дебютировать в течение 2019 года. говоря о производственной версии прототипа, представители компании отмечают:

«BMW 8-Series станет новой флагманской моделью линейки BMW и, таким образом, сочетает в себе непревзойденную спортивность и элегантность. В свою очередь, модель BMW M8 Gran Coupe предлагает совершенно новый взгляд на самый экзотический и заманчивый вариант в линейке BMW 8-Series».

Via livecars

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!