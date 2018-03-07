Аким Павлодарской области поздравил с праздником 100-летних женщин

Всего руководство Павлодарской области навестило 10 павлодарских долгожительниц.

Булат Бакауов навестил женщин, которые перешли столетний рубеж, и вручил им цветы и подарки, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Глава региона побывал в гостях у 106-летней Кульжамили Ахмедьяновой. В годы войны долгожительница работала на руднике «Бестобе», а после развозила солярку и продукты питания на полевые станы. За свою жизнь женщина воспитала 6 детей и 4 внуков.

- Благодаря вам и вашему труду сегодня мы живем в благополучии, - сказал аким. - Наш сыновий долг – уделять вам как можно больше внимания.

Также Булат Бакауов поздравил Евдокию Максимову, которая меньше месяца назад отметила свое 100-летие, пожелал ей крепкого здоровья. Он всю свою жизнь проработала на городском молзаводе, откуда и вышла на пенсию. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне в 1941-1945 годах».

Всего руководство Павлодарской области навестило 10 павлодарских долгожительниц. В честь Международного женского дня им вручили ценные подарки и цветы.

Адиль Аскеров

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