Курс доллара составил 320 тенге

В обменниках доллар покупают/продают за 320,5-321,5 тенге, евро - за 397-399 тенге, рубль - за 5,63-5,68 тенге.

Завершилась дневная сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, сообщает Zakon.kz.

По итогам торгов, средневзвешенный курс доллара составил 320,27. При общих торгах средневзвешенный курс составил 320,19 тенге. Минимальная стоимость доллара - 319,02 тенге, максимальная - 321,51 тенге. Общая сумма торгов составила 97,95 миллионов долларов.

По состоянию на 16:16 по времени Астаны, цена нефти марки Brent составила 64,95 доллара за баррель.

В обменниках доллар покупают/продают за 320,5-321,5 тенге, евро - за 397-399 тенге, рубль - за 5,63-5,68 тенге.

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