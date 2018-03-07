Автобус съехал в кювет в Карагандинской области

Спасатели и полицейские эвакуировали 27 человек.

Почти три десятка человек были эвакуированы после того, как в Карагандинской области автобус съехал в кювет, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу областного департамента по ЧС.

Людей эвакуировали седьмого марта в 00:49 на автодороге Аксу – Аюлы – Актогай.

Спасатели и полицейские эвакуировали 27 человек из съехавшего в кювет пассажирского автобуса, который следовал по маршруту Алматы – Жезказган. Их разместили в детско-юношеской спортивной школе в селе Аксу – Аюлы. Эвакуированные в медицинской помощи не нуждались.

Спасатели напомнили о том, что при ухудшении погоды нужно на время ограничить выезды на дальние расстояния. Перед поездками необходимо проверять техническую исправность автомобиля, а также следить за прогнозом погоды и штормовыми предупреждениями.

На данный момент в Карагандинской области остается закрытым движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги Жезказган — Петропавловск (65-252 километр, поселок Жезды – граница Костанайской области). Движение закрыто с 19:30 шестого марта из-за ухудшения погодных условий (ограничение видимости) на автодорогах в Акмолинской области.

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