Строительство двух общежитий на 1000 мест начнется в Петропавловске

Строительство общежитий на особом контроле у руководства области.

В Северо-Казахстанской области обсудили инициативы направленные на социальную модернизацию, которые предложил Президент страны на совместном заседании палат Парламента Казахстана.

Актуальными на все времена остаются вопросы образования. Ежегодно в Казахстане выделяется 54 тысячи гранта. В этом учебном году по поручению Президента бесплатно обучиться смогут еще 20 тысяч казахстанцев. В прошлом году из школ Казахстана выпустили всего 136 тысяч человек. С этого года количество грантов на обучение в вузах достигнет 74 тысяч. То есть каждый второй выпускник будет бесплатно учиться в вузах Казахстана.

В ходе встречи ректор Северо-Казахстанского государственного университета им.М.Козыбаева Серик Омирбаев рассказал каким образом инициативы Главы государства будут реализоваться в вузе.

«Мы выходим с предложением о строительстве как минимум 2 студенческих общежитий на 500 мест, для того, чтобы наши студенты могли быть обеспечены всеми комфортабельными условия для проживания. Я думаю, что создание таких условий и качество тех образовательных программ, которые предоставляют наши преподаватели, выдвинут наш университет в число современных вузов страны», - сказал Серик Омирбаев.

Строительство общежитий на особом контроле у руководства области.

«Президент поставил задачу построить общежитий для студентов. Мы с министром образования договорились о том чтобы одним из первых в республике начать строительство общежитий для наших студентов. Мы нашим выпускникам должны создать все условия для учебы»,- добавил Кумар Аксакалов.

Перед руководством СКГУ стоит задача улучшить материально-техническую базу, увеличить число студентов и специальностей, привлекать высококвалифицированных преподавателей.

Также в ходе обсуждения выступили представитель филиала «Жилстройсбербанка», фонда финансовой поддержки предпринимателей и молодежного крыла «Жас Отан».

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