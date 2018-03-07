Первый однополый брак Австралии распался спустя 48 дней

Решение о легализации однополых браков в Австралии было принято абсолютным большинством голосов палаты представителей парламента.

Первый однополый брак в Австралии распался спустя 48 дней из-за смерти одного из супругов. Об этом сообщает Лента со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Джо Грант женилась на своей девушке Джилл Киндт 15 декабря 2017 года после восьми лет отношений. Церемония состоялась в саду их дома в прибрежном районе Саншайн-Кост менее чем через неделю после легализации однополых браков.

Из-за болезни Грант австралийские власти позволили им заключить брак без обязательного 30-дневного ожидания после подачи заявления. Таким образом, они стали первой гомосексуальной супружеской парой страны. Грант скончалась 30 января из-за редкой формы рака.

«Мать Джо верит, что свадьба значила для ее дочери очень многое и позволила ей прожить чуть дольше и отметить с семьей еще одно Рождество», — отметила министр юстиции штата Иветт Д'ат (Yvette D'Ath).

Решение о легализации однополых браков в Австралии было принято абсолютным большинством голосов палаты представителей парламента после референдума, на котором 62 процента австралийцев проголосовали за легализацию. 9 декабря генерал-губернатор Австралии утвердил законопроект, и страна стала 26-м государством, где разрешены подобные браки.

По данным парламента, с момента легализации подобных союзов только в одном Квинсленде было заключено 159 однополых браков.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!