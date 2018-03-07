Google помогает Пентагону в создании ИИ для военных дронов

Представители Пентагона уверены, что благодаря развитию данной технологии получится исключить ситуации, когда, например, оператор военного дрона путает собравшихся в одном месте террористов с обычной афганской свадьбой.

Когда речь заходит о военных технологиях, чаще всего упоминаются названия компаний вроде Lockheed Martin. Но довольно часто на помощь военным приходят и корпорации, имеющие к оборонной промышленности достаточно посредственное отношение. Например, стало известно, что Google сотрудничает с Министерством обороны США в плане создания алгоритмов искусственного интеллекта, позволяющего беспилотным летательным аппаратам распознавать объекты, попадающие в объективы их камер.



В данный момент не совсем понятно, какие именно технологии будут использованы для улучшения уже существующего программного обеспечения военных дронов. Также неизвестно, насколько сильно вовлечена во весь этот процесс компания Google. Но совершенно точно известно одно: всё это является частью проекта Maven, который Пентагон запустил в апреле прошлого года. Напомним вам, что в рамках проекта Maven американские военные планируют набрать команду по-настоящему гениальных специалистов из разных компаний, которые смогут вывести технологии распознавания объектов искусственным интеллектом на принципиально новый уровень.

Представители Пентагона уверены, что благодаря развитию данной технологии получится исключить ситуации, когда, например, оператор военного дрона путает собравшихся в одном месте террористов с обычной афганской свадьбой. В результате подобных фатальных ошибок гибнут ни в чём не повинные люди. Но продвинутый искусственный интеллект благодаря инновационным алгоритмам распознавания объектов позволит минимизировать такие риски в ходе ведения боевых действий.

Разумеется, руководство Google не планировало «светить» своё сотрудничество с американскими военными. Это может бросить тень на репутацию знаменитой корпорации. Но ситуация сложилась таким образом, что в Сеть утекла внутренняя переписка сотрудников, в которой они обсуждали данный проект. При этом сотрудники Google разделились на два лагеря. Одни отнеслись к проекту с воодушевлением, так как это может помочь их стране ещё эффективнее бороться против угрозы терроризма. Другие же посчитали, что использовать искусственный интеллект в ведении военных действий крайне неэтично.

Via hi-news.ru

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