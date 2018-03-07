Лица, занимающиеся частной практикой, могут подать заявление о прекращении деятельности на бумажном носителе

Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области относительно приема заявления о прекращении деятельности лиц, занимающихся частной практикой сообщает следующее:

Комитетом государственных доходов МФ РК в связи с вступлением в силу с 1 января 2018 года статьи 66 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» от 25.12.2018 года, проводится работа по изменению категории заявителей при приеме налогового заявления о прекращении деятельности в ИС ИНИС.

Таким образом, до реализации в ИС ИНИС категорий заявителей лиц, занимающихся частной практикой (нотариусы, адвокаты, частные судебные исполнители, профессиональные медиаторы) при прекращении деятельности вправе представить налоговое заявление о прекращении деятельности на бумажном носителе.