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Назарбаев вручил матерям-героиням подвески "Алтын алқа" и "Күміс алқа"

В стране насчитывается около четверти миллиона обладательниц таких подвесок.

Фото : otyrar.kz7 марта 2018, 17:19

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по традиции посетил концерт "Көктем шуағы", посвященный празднику 8 марта в Астане, передаёт BNews.kz.

В Центральном концертном зале "Казахстан" состоялся праздничный концерт, приуроченный к Международному женскому дню 8 марта. В ходе мероприятия глава государства вручил многодетным матерям подвески "Алтын алқа" и "Күміс алқа".

Так, президент торжественно вручил "Алтын алқа" Тузельбаевой А. из Южно-Казахстанской области. В свою очередь, "Күміс алқа" от Назарбаева получила жительница Астаны Аяганова Р.

Отметим, в ходе мероприятия Президент отметил, что в стране насчитывается около четверти миллиона обладательниц "Алтын алқа" и "Күміс алқа".

Вручение продолжилось праздничным концертом под сопровождение эстрадно-симфонического оркестра. На сцене звёзды отечественной эстрады спели песни, завоевавшую всенародную любовь.


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