Российские программисты создали альтернативу блокчейну

В современных блокчейнах транзакция проходит в среднем за несколько минут, в TraceChain же практически все транзакции «пролетают» за секунды.

Стартап MetaHash разработал и запустил технологию TraceChain на базе децентрализованного распределенного реестра. Её создатели отмечают, что пропускная способность сети на основе TraceChain гораздо выше, чем у блокчейна, — сообщает Cryptonomist со ссылкой на ComNews.

«Это более продвинутая версия блокчейна, которая использует искусственный интеллект TraceChain AI для быстрой передачи сигнала по сети и архитектуру, позволяющую валидировать более 50 тысяч записей в секунду с проверкой транзакций всеми нодами сети,» — поясняет PR-менеджер MetaHash Ольга Чекина.

В современных блокчейнах транзакция проходит в среднем за несколько минут, в TraceChain же практически все транзакции «пролетают» за секунды. Разработчики сообщают, что провели тесты, в ходе которых пропускная способность распределённой сети уже составила 60-80 тысяч транзакций — это вполне сопоставимо с мощностью Visa или MasterCard.

Для работы TraceChain не требует дорогих суперкомпьютеров и каких-то особых технологических решений, поэтому использование технологии может обеспечить не только быстрые и недорогие транзакции, но и поможет существенно сэкономить на электричестве. Для запуска сети вполне достаточно арендовать недорогой сервер за 40 долларов в месяц.

Разработку стартап вёл около пяти лет, намеренно не привлекая никаких инвестиций, поэтому всё, что компания имеет на текущий момент, создано собственными средствами и усилиями. Сейчас ребята готовятся к проведению ICO, после которого разработчикам будут выплачены гонорары, а сам проект станет полностью некоммерческим.

Технологию TraceChain можно будет применить при разработке игр, мессенджеров и других приложений, пригодится она и в децентрализованных биржах, файловых хранилищах и много где ещё. Публичное тестирование сети планируют запустить в апреле, чтобы все могли оценить её возможности. Кошелёк для работы с сетью представят одновременно с её запуском.

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